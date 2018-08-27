23 сезона, как один миг. Четырехкратный чемпион НБА Ману Джинобили завершил карьеру (видео)

«Сегодня, с широким спектром чувств, я объявляю о своем уходе из баскетбола. Выражаю благодарность всем (семье, друзьям, товарищам по команде, тренерам, сотрудникам, болельщикам), вовлеченным в мою жизнь за последние 23 года. Это было невероятное путешествие. Путь, который олицетворяет мои самые смелые мечты».

Многолетний лидер «Сан-Антонио Сперс»принял решение завершить карьеру. Об этом он написал в своем41-летний аргентинский защитник провел в профессиональном баскетболе 23 года, 16 из которых в НБА. Он был выбран на драфте-1999 и с 2002 года провел за «Сперс» 1057 матчей. Вместе с техасской командой Джинобили четыре раза становился чемпионом НБА – 2003, 2005, 2007, 2014.Кроме этого Джинобили становился чемпионом Евролиги в составе итальянского «Виртуса» и выигрывал золото Олимпийских игр вместе со сборной Аргентины.В своем последнем сезоне защитник принял участие в 65 матчах «регулярки», собирая коллекцию из 8,9 очка, 2,5 передачи, 2,2 подбора, 0,7 перехвата и 0,2 блок-шота за 20,0 минуты игры. Средняя статистика аргентинца за 23 сезона в НБА – 13,3 очка, 3,5 подбора и 3,8 ассиста.Напомним, 40-летнийможет провети 22-й сезон в НБА.