Плеханов: «Хочется с первого тура играть на высоком уровне, чтобы на нас не смотрели, как на андердогов»

Играть в большом зале и собирать большую аудиторию можно только когда играешь каждую игру на победу, независимо от соперника. Соответственно, комплектация зависела от двух позиций – финансовые возможности и желание бороться за самые высокие места. Плюс у нас есть должок перед своими болельщиками за прошлый сезон. Поэтому мы и комплектацию начали раньше, и подготовку к сезону начали еще 31 июля. С тех пор работаем в режиме двухразовых тренировок в день.



Первые две с половиной недели работали на стадионе, закладывали фундамент, сейчас кроме тренажерного зала проводим две тренировки в зале. Пока мы тренируемся в своем старом зале, а с первого сентября заходим в новый зал «Юность».



Сегодня приезжает второй легионер Майкл Холтон. Если мы успеем его обследовать, начнет тренироваться с 28-го августа. А 30-го августа мы ожидаем последнее наше приобретение – Джохада Томаса. Единственное, что ему пару дней надо будет дать на восстановление, потому что если Холтон летит из Германии и ему не нужна акклиматизация, то у Томаса - очень тяжелый перелет через Стамбул, со сменой часовых поясов.

Я выбирал каждого, тщательно. Скажу больше – месяц постоянных недосыпов, в основном общения с агентами происходит ночью. И видео просмотры также. Потому что днем ​​ты в зале, на стадионе, на тренировках, индивидуальных занятиях. Сейчас, слава Богу, может будет возможность выспаться.



А что касается легионеров – выбирал каждого, очень надеюсь, что не ошибся. Очень рассчитывал, что взяли тех ребят, которые будут совместимы не только друг с другом, но и с теми украинскими исполнителями, которые есть в нашем распоряжении. Ну а время покажет.



Пока из того, что я вижу – с нами уже две недели тренируется Киндалл Гил, отношение к делу радует, посмотрим, как оно будет в играх.

Задача, конечно, стоят более высокие. Нельзя говорить, что в прошлом сезоне мы не хотели. В 17 - 18 матчах мы уступили с разницей менее 7 очков. То есть нам не хватало джокера, лидера, человека, который на последних секундах просто не отдаст никому мяч, или наоборот, отдаст.



Конечно, хотелось бы с первого тура играть на высоком уровне. Чтобы на нас смотрели не как на андердогов, которые могут обыграть сильную команду, а как на команду, которая в принципе может обыграть и обыгрывает. Отставать и играть за низкие места очень не хотелось бы. Хотя в Суперлиге будут соревноваться восемь команд, все примерно равны. Явного такого лидера не назвал бы, разве что «Черкассы» – они сохранили костяк команды и американца приобрели сильного. Он наверняка самый известный из тех, кто сейчас есть. И я знаю, что работа на трансферном рынке продолжается. И «Днепр» не молчит. Так что, наверное, две команды, по крайней мере на бумаге, несколько сильнее.

Опасность ожидаю от любой команды. Все восемь команд примерно равны. Я почему выделил «Черкасские Мавпы» и Днепр, поставил их немного выше других? Потому что и в тех, и у других сохранен состав. Следовательно, есть игровые связи. Что касается «Киев-Баскета» – Евгений Мурзин с большинством тех ребят, кого пригласил в команду, работал, но в таком составе не работал. И создание в любом случае любого клуба, даже на базе прочего, предусматривает определенный вход в сезон. Конечно, от них пойдет опасность, конечно, там опытные игроки. Ряд игроков кандидаты в национальную сборную, очень сильные легионеры, но, я все же считаю, что «Днепр» и «Черкассы» на данный момент сильнее.

Главный тренер «Запорожья»заявил, что его команда хочет реабилитироваться за проваленный прошлый сезон и поэтому серьезно готовится к старту нового. Слова Плеханова приводитОтметим, что сезон Суперлиги стартует 23 сентября первым матчем за Суперкубок Украины.