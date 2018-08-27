«Тоттенхэм» в гостях разгромил «Манчестер Юнайтед»
Чемпионат Англии. Премьер-лига. 3-й тур:
«Манчестер Юнайтед» - «Тоттенхэм» 0:3 (0:0)
Голы: Кейн, 50, Лукас, 52, 84
«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Валенсия, Джонс (Линделеф, 58), Смоллинг, Шоу, Эррера (Санчес, 55), Матич (Феллаини, 61), Фред, Лингард, Погба, Лукаку
«Тоттенхэм»: Льорис, Триппьер (Орье. 76), Альдервейрельд, Вертонген, Роуз (Дэвис, 81), Дайер, Дембеле, Моура, Эриксен, Алли, Кейн (Уинкс, 89)
Предупреждения: Эррера, Валенсия – Моура, Кейн, Роуз
В заключительном поединке 3-го тура английской Премьер-лиги лондонский «Тоттенхэм» в гостях разгромил «Манчестер Юнайтед» со счетом 3:0.
Все голы гости провели во втором тайме. В самом его начале «Шпоры» шокировали «Красных Дьяволов» двумя мячами, которые игроки «Тоттенхэма» Харри Кейн и Лукас забили за какие-то две минуты.
Все тот же Лукас в концовке встречи убежал от защитников «Манчестер Юнайтед» и оформил дубль.
«Тоттенхэм» выиграл все три свои матча на старте нового сезона чемпионата Англии, а вот «Манчестер Юнайтед» потерпел второе поражение подряд.
Турнирная таблица английской Премьер-лиги.
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