«Тоттенхэм» в гостях разгромил «Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» -0:3 (0:0)Кейн, 50, Лукас, 52, 84: Де Хеа, Валенсия, Джонс (Линделеф, 58), Смоллинг, Шоу, Эррера (Санчес, 55), Матич (Феллаини, 61), Фред, Лингард, Погба, Лукаку: Льорис, Триппьер (Орье. 76), Альдервейрельд, Вертонген, Роуз (Дэвис, 81), Дайер, Дембеле, Моура, Эриксен, Алли, Кейн (Уинкс, 89)Эррера, Валенсия – Моура, Кейн, РоузВ заключительном поединке 3-го тура английской Премьер-лиги лондонскийв гостях разгромилсо счетом 3:0.Все голы гости провели во втором тайме. В самом его начале «Шпоры» шокировали «Красных Дьяволов» двумя мячами, которые игроки «Тоттенхэма»забили за какие-то две минуты.Все тот же Лукас в концовке встречи убежал от защитников «Манчестер Юнайтед» и оформил дубль.«Тоттенхэм» выиграл все три свои матча на старте нового сезона чемпионата Англии, а вот «Манчестер Юнайтед» потерпел второе поражение подряд.Турнирная таблица английской Премьер-лиги.