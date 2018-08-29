Стивенс – о матче с Калининой: «Думаю, все должны быть довольны, я перевернула игру»
Действующая чемпионка US Open Слоан Стивенс довольна, что сумела обыграть Ангелину Калинину в сложном поединке во втором круге Открытого чемпионата США:
«Я точно не играла в свой лучший теннис, но мне нужно было найти возможность цепляться за каждый мяч, за каждый розыгрыш. Сегодня было очень жарко и это вообще неприятно. Я много потела, совсем не идеальные условия, но я рада, что прошла дальше.
10-минутный перерыв? Я просто просидела на полу, переоделась, перевязала запястье, поела немного суши и вернулась.
Думаю, все должны быть довольны, поскольку я сумела перевернуть игру. Просто я никогда не сдаюсь, всегда продолжаю бороться и стараюсь делать свою работу».
10-минутный перерыв? Я просто просидела на полу, переоделась, перевязала запястье, поела немного суши и вернулась.
Думаю, все должны быть довольны, поскольку я сумела перевернуть игру. Просто я никогда не сдаюсь, всегда продолжаю бороться и стараюсь делать свою работу».
Свой следующий матч Стивенс проведет против Виктории Азаренко.
Напомним, Элина Свитолина без проблем вышла в третий круг US Open.
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