Стивенс – о матче с Калининой: «Думаю, все должны быть довольны, я перевернула игру»

«Я точно не играла в свой лучший теннис, но мне нужно было найти возможность цепляться за каждый мяч, за каждый розыгрыш. Сегодня было очень жарко и это вообще неприятно. Я много потела, совсем не идеальные условия, но я рада, что прошла дальше.



10-минутный перерыв? Я просто просидела на полу, переоделась, перевязала запястье, поела немного суши и вернулась.



Думаю, все должны быть довольны, поскольку я сумела перевернуть игру. Просто я никогда не сдаюсь, всегда продолжаю бороться и стараюсь делать свою работу».

Действующая чемпионка US Openдовольна, что сумела обыгратьв сложном поединке во втором круге Открытого чемпионата США:Свой следующий матч Стивенс проведет противНапомним,без проблем вышла в третий круг US Open.