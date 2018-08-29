Галл вызвал на поединок переживающего спад Санчеса

«Больше всего мне хотелось бы подраться с Диего Санчесом. Этот парень – легенда и я хотел бы драться с ним. Я надеюсь на этот поединок. Теперь у него есть поединок, который можно сделать после ближайшего выступления. Поэтому, если Диего захочет, я с радостью подерусь с такой легендой. Это то, чего я действительно хочу и к чему буду стремиться».

Перспективный 26-летний полусредневес(5-1) вызвал на поединок 36-летнего ветерана(27-11), сообщаетНапомним, на турнире UFC 228 в Далласе Санчес проведет поединок с британцемГалл в своем последнем поединке победил болевым приемом в первом раунде