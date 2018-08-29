Галл вызвал на поединок переживающего спад Санчеса
Перспективный 26-летний полусредневес Микки Галл (5-1) вызвал на поединок 36-летнего ветерана Диего Санчеса (27-11), сообщает mmamania.com.
«Больше всего мне хотелось бы подраться с Диего Санчесом. Этот парень – легенда и я хотел бы драться с ним. Я надеюсь на этот поединок. Теперь у него есть поединок, который можно сделать после ближайшего выступления. Поэтому, если Диего захочет, я с радостью подерусь с такой легендой. Это то, чего я действительно хочу и к чему буду стремиться».
Напомним, на турнире UFC 228 в Далласе Санчес проведет поединок с британцем Крэйгом Уайтом.
Галл в своем последнем поединке победил болевым приемом в первом раунде Джорджа Салливана.
Похожие новости
Популярные новости