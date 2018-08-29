Ломаченко – лучший боксер мира по версии читателей Sky Sports, Усик – четвертый
Украинские чемпионы мира Василий Ломаченко (11-1, 9 КО) и Александр Усик (15-0, 11 КО) вошли в рейтинг топ-5 лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории по версии читателей британского издания Sky Sports.
Рейтинг р4р:
Василий Ломаченко 30,5 тысяч голосов «за» – 10,2 тысяч голосов «против»
Геннадий Головкин 30,2 – 10,5
Теренс Кроуфорд 26,2 – 8,5
Александр Усик 22,5 – 10,5
Майки Гарсия 22,2 – 10,2
Отметим, что свой следующий бой Усик может провести как раз в Британии против Тони Белью.
Напомним, Андре Уорд считает, что украинец не популярен в Великобритании.
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