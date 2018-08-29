Ломаченко – лучший боксер мира по версии читателей Sky Sports, Усик – четвертый

Украинские чемпионы мира(11-1, 9 КО) и(15-0, 11 КО) вошли в рейтинг топ-5 лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории по версии читателей британского издания30,5 тысяч голосов «за» – 10,2 тысяч голосов «против»30,2 – 10,526,2 – 8,522,5 – 10,522,2 – 10,2Отметим, что свой следующий бой Усик может провести как раз в Британии противНапомним,считает, что украинец не популярен в Великобритании.