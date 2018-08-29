Dota 2. UNiVeRsE присоединился к VGJ.Storm (фото)

Стало известно, что состав по Dota, который ранее выступал за организацию, переманил в свои рядыиз. В свою очередьпокинул расположение команды, а новым тренером коллектива сталНа текущий момент неизвестно, в какой именно организации будут выступать парни в новом сезоне, однако в интернете "активно гуляют слухи", что новым киберспортивным клубом дляи компании станетОбновленный состав(тренер)Напомним, чтоприняли участие ви заняли там 7-8 позицию.