Dota 2. UNiVeRsE присоединился к VGJ.Storm (фото)
Стало известно, что состав по Dota, который ранее выступал за организацию VGJ.Storm, переманил в свои ряды Саахила «UNiVeRsE» Арору из Fnatic. В свою очередь Цзинцзюнь «Sneyking» У покинул расположение команды, а новым тренером коллектива стал Кёртис «Aui_2000» Линг.
На текущий момент неизвестно, в какой именно организации будут выступать парни в новом сезоне, однако в интернете "активно гуляют слухи", что новым киберспортивным клубом для Resolut1on и компании станет OpTic Gaming.
Обновленный состав VGJ.Storm:
Роман «Resolut1on» Фоминок
Явар «YawaR» Хассан
Саахил «UNiVeRsE» Арора
Ариф «MSS» Анвар
Авери «SVG» Сильверман
Кёртис «Aui_2000» Линг (тренер)
Напомним, что VGJ.Storm приняли участие в The International 2018 и заняли там 7-8 позицию.
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