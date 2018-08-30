Джон Джонс: «Мечтаю вернуться в этом году»
Бывший чемпион UFC в полутяжелом весе Джон Джонс (22-1) хочет вернуться в октагон в 2018-м году в бою с Даниэлем Кормье (21-1).
«Вернуться хотел бы как можно раньше, в этом году, это просто моя мечта. Но пока продолжается разбирательство с USADA.
Главный бой, который я хотел бы провести, – это поединок против Даниэля Кормье, он чемпион, он лучший. Он боец высочайшего уровня, он справился со Стипе Миочичем».
Главный бой, который я хотел бы провести, – это поединок против Даниэля Кормье, он чемпион, он лучший. Он боец высочайшего уровня, он справился со Стипе Миочичем».
Напомним, ранее Джонс показал, как проводит тренировку по боксу в своем гараже.
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