Dota 2. В составе compLexity осталось три игрока (фото)
Дэвид «Moo» Халл, на своей официальной странице в Twitter, сообщил об уходе из compLexity Gaming, в составе которой он провел порядка двух лет. Напомним, что пару дней назад состав уже покинул Адам Эрванн Шах «343» бин Ахтар Хуссейн.
Напомним, что Дэвид присоединился к данному киберспортивному клубу в сентябре 2016 года и сумел помочь коллективу занять второе место на Elimination Mode 3.0, третью позицию в рамках StarLadder i-League Invitational Season 3 и расположиться на четвертой строчке Perfect World Masters.
Текущий состав compLexity Gaming:
Линус «Limmp» Бломдин
Дэвид «MoonMeander» Тан
Закари «ZfreeK» Фридман
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