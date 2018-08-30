Dota 2. В составе compLexity осталось три игрока (фото)

, на своей официальной странице в Twitter, сообщил об уходе из, в составе которой он провел порядка двух лет. Напомним, что пару дней назад состав уже покинулНапомним, чтоприсоединился к данному киберспортивному клубу в сентябре 2016 года и сумел помочь коллективу занять второе место на, третью позицию в рамках StarLadder i-League Invitational Season 3 и расположиться на четвертой строчке Perfect World Masters.Текущий состав