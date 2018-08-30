Одноклубник Лунина перешел в «Карпаты»
Нападающий «Леганеса» Вильям де Камарго перешел в «Карпаты», сообщает пресс-служба клуба.
«Карпаты» арендовали бразильского форварда на один сезон. 19-летний игрок будет выступать во львовской команде под 77-м номером.
Де Камарго – воспитанник «Сан-Паулу», выступал за юношеские и молодежные команды бразильского клуба.
Форвард подписал контракт с «Леганесом» весной 2018 года, выступал за молодежную команду.
Напомним, в «Леганес» перешел вратарь «Реала» и сборной Украины Андрей Лунин.
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