Одноклубник Лунина перешел в «Карпаты»

Нападающий «Леганеса»перешел в «Карпаты», сообщает«Карпаты» арендовали бразильского форварда на один сезон. 19-летний игрок будет выступать во львовской команде под 77-м номером.Де Камарго – воспитанник «Сан-Паулу», выступал за юношеские и молодежные команды бразильского клуба.Форвард подписал контракт с «Леганесом» весной 2018 года, выступал за молодежную команду.Напомним, в «Леганес» перешел вратарь «Реала» и сборной Украины