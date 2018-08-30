Джейкобс: «Мне не стоит думать ни о ком другом, кроме Деревянченко»

«Я думаю, что мне по силам остановить Альвареса. Я всегда это говорил.



На самом деле, мы уже вели переговоры о поединке. Я начал подготовку как только получил звонок. Это выглядело увлекательно и я поймал это на лету. Но, судя по всему, меня использовали как пешку. Такое бывает, когда ты связываешься с Де ла Хойей.



Дело не в наших стилях. Вся суть в разнице в габаритах. Это то, что у меня есть. Он мелкий, достаточно небольшой средневес. Моя мощь и умения лишний раз докажут это. Думаю, что, если я когда-нибудь выйду на один ринг с Альваресом, я его нокаутирую. Но пока передо мной стоит задача в виде Деревянченко. Мне действительно не стоит думать ни о ком другом, кроме этого парня».

Бывший чемпион мира(34-2, 29 КО) считает, что сможет нокаутировать(49-1-2, 34 КО), но пытается думать лишь о поединке против(12-0, 10 КО). Слова американца приводитБой Деревянченко – Джейкобс состоится 27 ноября в Нью-Йорке на арене Madison Square Garden.Напомним,считает, что бой украинца против американца должен выдаться равным.