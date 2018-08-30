Other. EA Sports пожертвует $1.000.000 пострадавшим на турнире по Madden NFL 2019 (фото)

Разработчики игры, выделилипострадавшим от перестрелки в торговом центре города Джексонвилл. Напомним, что инцидент произошел на турнире по вышеуказанной игре.В ближайшее время EA Sports откроют приём средств, которые пойдут на помощь потерпевшим, а принять участие в данной акции сможет любой желающий.Также 6 сентября на Twitch.tv будет проведен стрим «с целью сплотить сообщество» Madden NFL.