Other. EA Sports пожертвует $1.000.000 пострадавшим на турнире по Madden NFL 2019 (фото)
Разработчики игры Madden NFL 2019, Electronic Arts Sports, выделили $1,000,000 пострадавшим от перестрелки в торговом центре города Джексонвилл. Напомним, что инцидент произошел на турнире по вышеуказанной игре.
В ближайшее время EA Sports откроют приём средств, которые пойдут на помощь потерпевшим, а принять участие в данной акции сможет любой желающий.
Также 6 сентября на Twitch.tv будет проведен стрим «с целью сплотить сообщество» Madden NFL.
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