Мужики! «Заря» из-за пенальти проиграла «Лейпцигу» и вылетела из Лиги Европы (видео)

Луганская «Заря» не сумела пробиться в групповой этап Лиги Европы.В ответном матче плей-офф квалификации командапроиграла немецкой «Лейпцигу» со счетом 2:3. Соперник украинцев постоянно атаковал и создал массу моментов, но «Заря» сумела реализовать свои: в составе луганчан отличилисьОсобенно нервными получились последние 15 минут игры, но оборона «Зари», ровно как и вратарь, практически не давали в себе усомниться.Тем не менее, «Заря» таки пропустила и третий мяч. Рукой в своей штрафной площадке сыграл. Пенальти реализовал1:01:11:22:23:2- «Заря» 3:2: Вернер, 7, Ретао, 35, Гориденко, 48, Огюстен, 69, Форсберг, пенальти, 90Мвого, Орбан, Конате (Форсберг, 59), Клостерманн, Лаймер (Брума, 79), Ильзанкер, Забитцер, Кампль, Вернер, Поульсен (Огюстен, 59), Матеус Кунья.Луис Филиппе, Вернидуб, Сваток, Тымчик, Гордиенко (Кочергин, 68), Силас, Михайличенко, Караваев, Харатин, Кабаев (Чеберко, 69), Рафаэл Ратао (Прийма, 80).: Сваток, 13, Харатин, 38, Фелипе, 83Первый матч – 0:0Напомним, что в групповой этап Лиги Европы пробилась «Астана»