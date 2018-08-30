Мужики! «Заря» из-за пенальти проиграла «Лейпцигу» и вылетела из Лиги Европы (видео)
Луганская «Заря» не сумела пробиться в групповой этап Лиги Европы.
В ответном матче плей-офф квалификации команда Юрия Вернидуба проиграла немецкой «Лейпцигу» со счетом 2:3. Соперник украинцев постоянно атаковал и создал массу моментов, но «Заря» сумела реализовать свои: в составе луганчан отличились Рафаэль Ратао и Артем Гординко.
Особенно нервными получились последние 15 минут игры, но оборона «Зари», ровно как и вратарь Луис Фелипе, практически не давали в себе усомниться.
Тем не менее, «Заря» таки пропустила и третий мяч. Рукой в своей штрафной площадке сыграл Виталий Вернидуб. Пенальти реализовал Эмиль Форсберг.
1:0
1:1
1:2
2:2
3:2
Лига Европы. Плей-офф квалификации. Ответный матч
«Лейпциг» - «Заря» 3:2
Голы: Вернер, 7, Ретао, 35, Гориденко, 48, Огюстен, 69, Форсберг, пенальти, 90
«Лейпциг»: Мвого, Орбан, Конате (Форсберг, 59), Клостерманн, Лаймер (Брума, 79), Ильзанкер, Забитцер, Кампль, Вернер, Поульсен (Огюстен, 59), Матеус Кунья.
«Заря»: Луис Филиппе, Вернидуб, Сваток, Тымчик, Гордиенко (Кочергин, 68), Силас, Михайличенко, Караваев, Харатин, Кабаев (Чеберко, 69), Рафаэл Ратао (Прийма, 80).
Предупреждения: Сваток, 13, Харатин, 38, Фелипе, 83
Первый матч – 0:0
Напомним, что в групповой этап Лиги Европы пробилась «Астана» Романа Григорчука.
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