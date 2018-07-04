Nem запускает самый крупный Blockchain-центр в Азии

Мы так часто говорим о криптовалютах, которые делают фантастические шаги в области целенаправленной ориентации и переориентации технологии блокчейн. Одной из этих цифровых монет является NEM (XEM).

Вчера NEM (Малайзия) представили свой крупнейший блокчейн-центр в Азии. Стало также известно, что компания выделила около 500000 рупий (около 120000 долларов) для блокчейн-проектов в стране.

Центр станет базой для создания и развития стартапов и фирм, которым нужна информация и опыт по технологии blockchain, и интеграции NEM в регионе.

По словам представителей Малайзийского Резервного фонда, которые общались с главой страны, Стефаном Чиа, стало известно, что многие люди в стране не понимают, как работает технология блокчейн, не говоря уже о мире.

Малайзия должна быть готова к Blockchain

По словам Стивена: «Недостаточно понимания и (недостаточно) людей, которые знают, как использовать эту технологию для решения некоторых мировых проблем».

Страна пришла к выводу, что в университетах и школах, где молодые люди детально рассматривают все тенденции на своём опыте, нет адекватной осведомленности о технологии blockchain.

«Я думаю, что наше мышление по-прежнему остается самой большой проблемой. Например, люди могут подумать, что это сложно только из-за непривычных слов или более конкретных терминов.

Сегодня все больше компаний начинают вступать в эту технологию, просто потому, что у них есть клиенты, которые просят об этом», — продолжил Чиа.

В центр было вложено более 2000000 рупий, в котором есть 12 офисов, куда компании могут прийти, чтобы освоить технологию Blockchain.

Сегодня NEM видит поддерживает положительную тенденцию, увеличившись на 2,28% согласно Coinmarketcap, и рыночную капитализацию в размере 1752696000 долларов. Цена XEM составляет $0.194744. Монета занимает 16-е место на рынке, оставаясь выше VeCHain, Omisego, Qtum и многих других.

Автор: Ольга Новикова, аналитик



