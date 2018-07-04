Криптовалютный рынок вырос на $13 миллиардов за 6 часов, а стоимость биткойн достиг отметки около продолжает расти

Криптовалютный рынок вырос с 263 миллиардов долларов США до 276 миллиардов всего за шесть часов, в то время как биткойн ощутил увеличение на 1,97% за последние 24 часа с повышением стоимости на более чем 350 долларов США сегодня утром, по данным Coinmarketcap. Рыночная капитализация не наблюдала этого уровня цен с 22 июня 2018 года, что означало общую консолидацию.

Тем временем, Ethereum вырос на 1,84%, XRP вырос на 1,22%, Bitcoin Cash увеличился на 3,09%, а EOS вырос на 3,89%, а потери в первой десятке — в Cardano, что составило 0,7%.

Наибольшие достижения в ТОП-100 были отмечены у Ethos с ценовым всплеском более 80%, а следующая самая высокая – Electroneum, на 20%, а Kyber Network — на 19,8%.

Тенденция на рынке согласуется с прогнозом аналитика Роберта Слоймера, который говорил, что отметка в 6300 долларов для биткойн станет важной линией сопротивления для рынка в целом.

«Следующее, что должно произойти, это ралли в нисходящем тренде», — сказал он.

«Мы используем 15-дневную скользящую среднюю. Стоимость в районе 7800 долларов станет следующим препятствием для его преодоления».

Нынешний восходящий тренд может не коррелировать с текущими новостными событиями в криптовалютном пространстве, так как, несмотря на то, что временно приостанавливала торговлю Binance, а Индия подтвердила банковский запрет на криптовалюты, консолидация продолжается, предполагая, что эта тенденция является просто естественной прогрессией после относительно серьезного отказа, наблюдаемого в последние дни.

Следующие несколько дней на рынке покажут, возможно, более устойчивый рост цен, чем тот, который наблюдался в декабре прошлого года, когда биткойн резко взлетел до 20000 долларов, прежде чем погрузиться обратно на дно. Более постепенное и устойчивое повышение цен вполне может позволить валюте развивать сильные линии поддержки, которые позволят рынку расти вместе с новым мейнстримом признания и институциональными инвесторами, которые начали появляться в пространстве.

Автор: Ольга Новикова, аналитик



