Правительство Ирана планирует блокировать криптовалютные биржи для контроля оттока капитала

Для борьбы с утечкой капитала из страны, правительство Ирана якобы блокирует криптовалютные биржи через Интернет.

В Иране наблюдается значительный рост утечки капитала от местных жителей, которые хотят обменять свои риалы на биткойн. Страна сильно пострадала от санкций, введенных администрацией Трампа в Соединенных Штатах. Чтобы остановить отток риала, правительство страны якобы блокирует доступ к иностраннным биржам на уровне ISP.

«Каждая криптовалютная биржа будет отфильтрована», — заявил анонимный биткойн-эксперт из страны.

В начале этого месяца было обнаружено, что 2,5 миллиарда долларов вылились из экономики Ирана на покупки биткойн из-за гиперинфляции риала. Об этом сообщил председатель парламентской экономической комиссии Мохаммада Резы Пуребрахими, который был обеспокоен ситуацией с валютой из Ирана.

Вместе со своим заявлением в газете Пуребрахими также рассказал о работе над национальной криптовалютой, возможно, в обход санкций, которые были восстановлены после того, как президент США Дональд Трамп отменил сделку с Ираном в отношении развития ядерной энергетики.

Движения Трампа привели к резкому сокращению спроса на иранский риал, а, как следствие, к тому, что курс валюты достиг нынешнего годового уровня инфляции в 127%. Население отреагировало на это и стало искать возможности покупки более стабильного актива.

Хотя BTC отнюдь не стабилен, он имеет лучший послужной список, чем валюты многих политически нестабильных стран.

Мы наблюдали аналогичную тенденцию в Венесуэле в конце мая, когда один Сатоши (0,00000001 BTC) начал приближаться к шести боливарам.

Иранская цензура, под которую попадают криптовалютные биржи, вероятно, даст аналогичные результаты, так как население находит новые, более «подпольные» способы совершения этих покупок.

Автор: Ольга Новикова, аналитик



