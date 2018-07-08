SolarisBank из Германии получил все лицензии для обслуживания компаний в секторе Blockchain

Blockchain и криптовалютные фирмы, давно привыкшие избегать традиционных финансовых институтов в Европейском Союзе, теперь могут вздохнуть с облегчением.

Основанный в Германии, SolarisBank получил лицензии, необходимые для предоставления банковских счетов криптовалютным компаниям, действующим в Европейской экономической зоне. Таким образом, компании в пространстве могут открывать «учетную запись Blockchain Company», используя фиатную валюту.

Заполнение разрыва на рынке

Новая услуга следует за открытием предприятия SolarisBank Blockchain, которая направлена ​​на обеспечение регулирующего и технологического моста между сектором технологической цепи и банковским полем.

Также был представлен еще один продукт SolarisBank, известный как Автоматизированная доверенная учетная запись. Бизнес-аккаунт облегчит покупку и продажу криптовалют на глобальных валютных биржах или торговых площадках.

Уже сейчас SolarisBank сотрудничает с vPE Bank, чтобы разрешить торговлю цифровыми активами на институциональном уровне. Новые услуги также находятся в стадии разработки, и это включает в себя предоставление цифровых банковских услуг, а также дебетовых карт для blockchain-фирм.

Больше ценности для клиентов

По словам главного технологического сотрудника SolarisBank, Питера Гроскопфа, это повысит безопасность и удобство, особенно с кошельками и рынками.

«Следующим логическим шагом является подключение решения для цифровых банковских и дебетовых карт с биржами и кошельками, поэтому партнеры могут создавать собственный опыт работы в банках. Эти учетные записи значительно уменьшают риск для конечных пользователей и делают торговлю и обладание криптовалютами не только более удобными, но и более безопасными», — написал Гросскопф в блоге.

Традиционные финансы соответствуют будущему

Хотя революционный solarisBank не является первым финансовым учреждением в Европе, предлагающим корпоративные счета для blockchain и криптовалютных фирм. Bank Frick из Лихтенштейна, например, уже некоторое время ведет бизнес с компаниями в криптоиндустрии. И в прошлом месяце Hypothekarbank Lenzburg стал первым банком Швейцарии, предлагающим корпоративные счета фирмам в пространстве.

Автор: Ольга Новикова, аналитик



