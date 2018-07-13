ООН ставит технологию blockchain на повестку дня
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  • Опубликовал: Неверова Алиса

ООН ставит технологию blockchain на повестку дня

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш создал «Группу высокого уровня по цифровому сотрудничеству», которая ставит на повестку дня технологию blockchain.


Группа, которая считается «первой в своем роде», соберет 20 видных деятелей из индустрии, гражданского общества и научных кругов для решения проблемы воздействия цифровых технологий на глобальную экономику и общество.


Представляя новый орган от имени Секретариата ООН, Исполнительный директор и сопредседатель, посол Амандип Гилл сказал:


«Вы не можете смотреть на «веб-3.0», не глядя на blockchain или не глядя на ИИ (Искусственный интеллект). Мы надеемся, что благодаря обсуждению этих различных цифровых доменов […] с точки зрения прав человека, в условия конфиденциальности, с точки зрения подрывной деятельности демократии, мы сможем выработать некоторые общие принципы… укрепления сотрудничества через границы».


Гилл подчеркнул «возможности, риски и непредвиденные последствия» цифровых преобразований, сославшись на растущую озабоченность как кибер-атаками, так и подозрительными фальсификациями выборов.


Посол счел, что «сквозной» подход группы к новым технологиям, таким как blockchain и AI, позволит ей «максимизировать» свое влияние в течение девятимесячного мандата.


Генеральный секретарь также сообщил о сопредседателях группы, таких как филантроп Мелинда Гейтс и Джека Ма, основатель гиганта электронной коммерции Alibaba.


Автор: Ольга Новикова, аналитик



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