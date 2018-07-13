ООН ставит технологию blockchain на повестку дня

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш создал «Группу высокого уровня по цифровому сотрудничеству», которая ставит на повестку дня технологию blockchain.

Группа, которая считается «первой в своем роде», соберет 20 видных деятелей из индустрии, гражданского общества и научных кругов для решения проблемы воздействия цифровых технологий на глобальную экономику и общество.

Представляя новый орган от имени Секретариата ООН, Исполнительный директор и сопредседатель, посол Амандип Гилл сказал:

«Вы не можете смотреть на «веб-3.0», не глядя на blockchain или не глядя на ИИ (Искусственный интеллект). Мы надеемся, что благодаря обсуждению этих различных цифровых доменов […] с точки зрения прав человека, в условия конфиденциальности, с точки зрения подрывной деятельности демократии, мы сможем выработать некоторые общие принципы… укрепления сотрудничества через границы».

Гилл подчеркнул «возможности, риски и непредвиденные последствия» цифровых преобразований, сославшись на растущую озабоченность как кибер-атаками, так и подозрительными фальсификациями выборов.

Посол счел, что «сквозной» подход группы к новым технологиям, таким как blockchain и AI, позволит ей «максимизировать» свое влияние в течение девятимесячного мандата.

Генеральный секретарь также сообщил о сопредседателях группы, таких как филантроп Мелинда Гейтс и Джека Ма, основатель гиганта электронной коммерции Alibaba.

Автор: Ольга Новикова, аналитик



