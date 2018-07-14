Компания CheapAir объявила о подключении BTCPayServer

Онлайн-сервис для бронирования авиабилетов CheapAir объявила о том, что, по прошествии нескольких месяцев поисков подходящей службы для приема криптовалютных платежей, фирма остановила свой выбор на проекте BTCPayServer.

Ранее, сервис CheapAir прекратил сотрудничество с криптовалютной биржей Coinbase, длившееся с 2013 года, и начал поиски нового партнера. Однако, многие пользователи ожидали, что Bitpay станет следующим выбором компании.

Компания сообщила о том, что будет работать с сервисом в своем Twitter:





«Не взирая на то, что нам потребовалось время, чтобы изучить отрасль, а отделу разработчиков пришлось приложить усилия к тому, чтобы начать преобразовывать криптовалюты в фиатные валюты для оплаты авиаперелетов и гостиниц, мы довольны нашим конечным результатом», — говорится в заявлении компании.

Согласно заявлению Джеффа Кли, СЕО компании CheapAir, их фирма является не единственной, кто пострадал от действий криптовалютной биржи Coinbase. Таким образом, им пришлось начать поиски новых подходящих решений. Однако, согласно заявлению руководства, для них одним из главных приоритетов является возможность предоставить их клиентам доступ к криптовалютным платежам. Для этих целей, фирма создаст отдел, который будет заниматься обслуживанием исключительно криптовалютных пользователей.

Ранее сообщалось, что криптовалютная биржа Kraken «подстебала» площадку Coinbase, в ответ на заявление о добавлении 5 новых цифровых валют, заявив о листинге 1600 новых монет.

Автор: Ольга Новикова, аналитик



