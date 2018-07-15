Криптовалютный рынок растет, стоимость ETH и BCH увеличивается, будет ли импульс держаться?

За последние 24 часа криптовалютный рынок вырос на 8 миллиардов долларов, так как цена Bitcoin Cash и Ether выросла более чем на 3 процента.

Цена на биткойн приблизилась к уровню в 6400 долларов, но не смогла продолжить коррекционное движение выше региона в 6400 долларов. По состоянию на 15 июля стоимость биткойна остается на уровне примерно 6380 долларов, продемонстрировав прирост в дневное время примерно на 1,9 процента.

Bitcoin Cash и ether, внутренняя криптовалюта blockchain-сети Ethereum, выросли на 3,5 процента. 0x (ZRX) и Tezos (XTZ) зафиксировали ежедневную прибыль в 17 и 12 процентов, став лучшими за 15 июля.

Индекс относительной силы (RSI), индикатор MACD и скользящие средние показывают, что биткойн и остальная часть криптовалютного рынка, как ожидается, продолжат свое движение вверх в краткосрочной перспективе.

На основных биржах были отмечены несколько крупных ордеров на покупку биткойн на несколько миллионов долларов, которые в конечном итоге подтолкнули цену с $6200 до $6390. Большой ордер на покупку в размере $1,06 миллиона на Bitfinex сыграл ключевую роль в инициировании скорейшего восстановления и коррекционного ралли биткойна за последние 12 часов.

Криптовалютный рынок теряет объем

Но объем криптового рынка был проблемой уже более недели, и он по-прежнему остается основным барьером, который может помешать рынку восстановиться до прежних уровней поддержки, таких как отметка в 270 и 300 миллиардов долларов.

На этот раз на прошлой неделе объем биткойна составлял около 5 миллиардов долларов, а объем всего криптовалютного рынка превысил 15 миллиардов долларов. По состоянию на 15 июля 24-часовой объем торговли биткойна остается на уровне 3,2 миллиардов долларов.

Различные технические индикаторы могут продолжать демонстрировать сигналы о покупке и обозначать позитивную краткосрочную тенденцию, но если объем рынка не задержится, для крупных цифровых активов будет сложно поддерживать динамику.

Следовательно, несмотря на устойчивое 3,5-процентное увеличение стоимости эфира и BCH и относительно высоких показателей биткойн, Ripple и EOS, нисходящий тренд более вероятен в предстоящие дни.

Инвесторам приходится наблюдать за объемом рынка, так как крайне изменчивый характер может привести к резким изменениям в краткосрочной перспективе с точки зрения динамики и объема. Большой рост объема на биржах, таких как Bitfinex или Coinbase, может привести к тому, что рынок будет двигаться в нисходящем тренде.

Следующее ралли криптовалютного сектора, которое все еще может произойти через несколько месяцев, отразит большинство позитивных событий в криптоиндустрии, которые были сделаны за последние три месяца.

Автор: Ольга Новикова, аналитик



