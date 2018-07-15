Poloniex запускает свое официальное мобильное приложение для Android и iOS

Poloniex, американская криптовалютная биржа, запустила торговое приложение в мобильной версии. Это первое официальное мобильное приложение от Poloniex, оно доступно на Android и iOS.

Poloniex принадлежит компании Circle, финансовой компании, поддерживаемой Goldman Sachs. Согласно объявлению, опубликованному в блоге Circle, это будет единственное официально поддерживаемое приложение от биржи как в Android Play, так и в iOS App Store.

Приложение отличается от различных подобных, которые поддерживают Poloniex, выпущенных в прошлом сторонними разработчиками. Некоторые получили мало успеха из-за недостатка особенностей, необходимых для трейдеров.

Благодаря своему приложению биржа заявляет, что хочет дать людям лучший опыт работы на разных платформах. Пользователи могут получить доступ к ряду функций торговых приложений, таких как обновления в режиме реального времени на всех рынках, графики в разные временные интервалы, возможность управления конкретными монетами и возможность создавать оповещения об изменениях цен.

Пользователям приложения необходимо создать ключ API на рабочем столе для торговли на своих мобильных устройствах. Инструкции по настройке приведены в приложении.

Выпуск официального мобильного приложения является важной вехой для развития биржи из Бостона. Хотя это только последнее изменение сервиса за последний год.

Вероятнее всего, будет больше изменений от Poloniex, и новое мобильное приложение подтверждает это. Пользователям уже обещали улучшить процесс проверки мобильных устройств. Остается неясным, будут ли они все позитивными для держателей счетов.

Автор: Ольга Новикова, аналитик



