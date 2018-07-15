EOS достиг 1200 транзакций в секунду, в то время как Ethereum внезапно столкнулся с перегрузкой сети

Blockchain EOS достиг нового максимума в 1275 транзакций в секунду при обработке около 500000 операций в сутки.

Примерно десять часов назад, и за очень короткое время сеть EOS обработала около 800 транзакций за одну секунду. Затеи, через определенный период, сеть достигла 990, а затем переступил отметку в 1200 в течение одной секунды.

После, сеть вернулась в стабильное состояние, и на данном этапе неясно, каким будет дальнейшее состояние.

EOS неожиданно достигает 1200 транзакций в секунду

Тем не менее, это произошло в то время, когда Ethereum внезапно ощутил перегруз и рост объемов транзакций. Многим пользователям сообщества это показалось чудовищным совпадением.

Однако, главный разработчик EOS Дэн Лаример опроверг любую причастность компании к перегруженности сети ETH.

Он заявил:

«Я могу вас заверить, что мы не имеем к этому отношения. Нет никакого смысла тратить на это ресурсы, ведь есть такое понятие, как Crypto Kitties. Это куда более эффективный способ привести сеть Ethereum к перегрузу, если в этом состоит цель».

Однако, сложно поверить что сеть, имеющая столь большие проблемы, в том числе с невероятными сборами за транзакции, смогла реабилитироваться всего за неделю.

Автор: Ольга Новикова, аналитик



