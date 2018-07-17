Stellar получает лицензию шариата Бахрейна для платежей и токенизации активов

Лицензия Shariyah Review Board означает, что продукты Stellar теперь соответствуют исламским финансовым принципам.

Фонд Stellar Development Foundation, компания, которая занимается разработками криптовалютной системы Lumen (XLM), получила сертификат соответствия законам шариата в Бахрейне, говорится в заявлении фонда.

Разрешение, которое распространяется на денежные переводы и услуги по токенизации активов, было выпущено Советом по рассмотрению Шариата (SRB), международным консультативным агентством по шариату, лицензированным Центральным банком Бахрейна.

SRB провела обзор сети и продуктов Stellar, включая использование XLM. Пользователи Stellar должны обеспечить собственное соблюдение исламских финансовых принципов.

«Основываясь на предоставленной информации, SRB провела обзор руководств, концепций и связанных с ними материалов сети и не нашла каких-либо положений, которые не соответствуют принципам шариата», — говорится в сертификате.

«Тем не менее, пользователи сети, стремящейся достичь соблюдения шариата, должны принять к сведению, что просто соблюдение прилагаемых руководящих принципов не обеспечивает автоматически соблюдение законов шариата. Это связано с тем, что использование инвестиций и их соответствующие допущения и вводные данные, а также положения, касающиеся документов, должны быть пересмотрены и сертифицированы квалифицированными советниками по шариату».

Согласно сообщению Stellar Development Foundation, лицензия SRB Sharia соответствует исламским финансовым требованиям, действующим в Бахрейне, Кувейте, Омане, Катаре, Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратах, а также в некоторых частях Юго-Восточной Азии (например, в Индонезии и Малайзии).

У сертификата есть несколько положений. Например, руководящие принципы шариата по торговле XLM и другими валютами в сети Stellar включают правила владения, покупки, продажи и обмена криптовалютами.

Автор: Ольга Новикова, аналитик



