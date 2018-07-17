Создатель Litecoin: купите хотя бы 1 BTC перед тем, как инвестировать в любые другие альткойны

Обычно ранние криптовалютные инвесторы советуют новичкам вкладывать значительные средства в биткойн и — в зависимости от их склонности к «максимальному уровню стоимости BTC -в Ethereum», прежде чем инвестировать в то, что многие из них не так ласково называют s-tcoins.

Именно это сделал создатель Litecoin Чарли Ли, когда посоветовал своим последователям в Twitter получить хотя бы 1 BTC, прежде чем покупать любые другие криптовалюты, включая LTC.

«Будет существовать не более 21 миллиона биткойнов. Это не так уж много, чтобы, например, попасть в карман КАЖДОГО миллионера на планете. Поэтому, прежде чем покупать какую-либо другую монету (включая LTC), попробуйте сначала получить, по крайней мере, хотя бы 1 BTC», — сказал он. «Как только у вас он будет, купите все s-tcoins, какие захотите!».

Litecoin, созданный Ли в 2011 году как форк Bitcoin, всегда позиционировался как платежная сеть, и совсем не прямой конкурент флагманской криптовалюты.

Некоторые последователи биткойн даже признали ценность Litecoin в качестве тестового варианта для разработки в сети BTC. Лучшее тому подтверждение — это принятие решения масштабирования Segregated Witness (SegWit) задолго до его активации в сети Bitcoin.

Ли, как сообщает издательство CCN, в декабре заявил, что он продал все свои активы LTC, шаг, который он сделал незадолго до того, как рынок криптовалюты вошел в семимесячное «свободное падение».

Бывший сотрудник Coinbase, который теперь работает в lee, заявил, что он продал свои средства, чтобы избежать «конфликта интересов».

Автор: Ольга Новикова, аналитик



