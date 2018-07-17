Goldman Sachs назначает криптовалютного энтузиаста на должность генерального директора

Ведущий инвестиционный банк Goldman Sachs сегодня подтвердил назначение нового крипто-friendly генерального директора.

Дэвид Соломон, нынешний президент многонациональной организации в Нью-Йорке, примет обязанности Ллойда Бланкфеина в октябре после его двенадцатилетней работы, положив конец спекуляциям о том, кто будет назначен его преемником.

Что важно для криптопространства, Соломон сделал некоторые прокриптовалютные замечания, особенно в отношении сравнений их с основными финансами.

В прошлом месяце 56-летний инвестор сообщил Bloomberg, что Goldman Sachs изучает торговлю криптовалютами за пределами биткойн фьючерсов и других инструментов.

Недавно крупнейшая в мире компания по управлению активами — BlackRock — также поразила новостные заголовки своей очевидной заинтересованностью в этом пространстве. Широко распространились сообщения о том, что фирма решила перейти на криптовалютныерынки, прежде чем генеральный директор Лоренс Финк разъяснил свою позицию, объяснив, что, хотя они очень заинтересованы в технологии blockchain, у них нет прямых планов инвестировать в криптоактивы.

В то время как BlackRock может на данный момент сдерживаться, эти новости оказывают некоторую поддержку криптовалютным инвесторам, поскольку пространство ищет признаки усиления институционального участия.

Автор: Ольга Новикова, аналитик



