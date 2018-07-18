Ledger Nano S теперь поддерживает Tron и ZCoin
  • Криптовалюта
  • Опубликовал: Сторожилова Инна

Ledger Nano S теперь поддерживает Tron и ZCoin



Аппаратный «холодный» кошелек Ledger Nano S теперь поддерживает криптовалюты Tron (TRX) и ZCoin (XZC).


Об этом сообщили разработчики Ledger’а на своем twitter-канале.




Устройство Ledger Nano S является одним из самых популярных кошельков для хранения цифровых активов. Это устройство пользуется особым спросом среди сторонников хранить крипто-активы вне сети Интернет.


Ранее Ledger Nano S поддерживал 21 криптовалюту для хранения. Наиболее известные из них:


Bitcoin (BTC);
Bitcoin Cash (BCH);
Dash;
Ethereum (ETH);
Litecoin (LTC);
Ripple (XRP);
Zcash (ZEC).


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