Миллиардер Говард Маркс: криптовалюта биткойн докажет, что она ничего не стоит

Миллиардер Говард Маркс, соучредитель Oaktree Capital Management, сказал, что биткойн в конечном итоге выйдет из строя и докажет раз и навсегда, что он никогда не был существенным активом.

Маркс, чье чистое богатство превысил 1,9 миллиарда долларов, сделал резкие замечания на конференции по выпуску Alpha 2018 в Нью-Йорке 18 июля. Ежегодный саммит хедж-фондов совместно представлен CNBC и Institutional Investor.

Маркс сказал, что биткойн — не стоящий долгосрочный инвестиционный инструмент, а просто краткосрочная торговая возможность.

«Этот актив — это не инвестиции…это торговля», — сказал Маркс издательству CNBC. «В конечном счете, я думаю, будет доказано, что у него нет какой-либо поддержки».

Маркс сказал, что люди, которые покупают BTC, делают это только потому, что хотят получить быструю прибыль, распродав свои запасы «большим дуракам», чем они сами.

Поскольку биткойн делает свою последнюю попытку выйти из медвежьего рынка, инвестор Говард Маркс присоединился к списку скептиков с Уолл-Стрит.

«Они думают, что кто-то купит их по более высокой цене», — сказал Маркс. «Не потому, что они могут указать на конкретные преимущества».

Сочувствия Говарда Маркса отозвались на настроениях миллиардера Билла Гейтса, еще одного пресловутого скептика биткойн. Как сообщал CCN, Гейтс сказал, что BTC не имеет неотъемлемой ценности и в конечном итоге «взорвется» вместе с остальной частью криптовалютного рынка.

Автор: Ольга Новикова, аналитик



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