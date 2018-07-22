Что происходит со стоимостью криптовалюты биткойн?

Через месяц после запуска бычьего тренда в июне мы, наконец, начинаем видеть позитивную картину. Новые средства поступают в криптовалюту биткойн, и это дало рынку хороший памп обратно в уровень цены в 7400 долларов США.

17 июля, при самом низком, объеме торгов около 4,242 миллиардов долларов быстрый рост за пару часов на 1 миллиард не заставил себя долго ждать.

Это привело к росту цен биткойн на 8%, с 6700 долларов США до 7300 долларов США.

Один из наиболее широко распространенных фактов повышения стоимости заключается в том, что, как правило, традиционные медиа-каналы обеспечивают полностью неточные криптовалютные рыночные прогнозы. Причина в том, что их «экспертные мнения» обычно составлены людьми, которые не понимают природу криптовалюты. Нет сомнений, что многие из этих экспертов имеют определенную степень знаний в сфере финансов.

Однако, если использовать эти знания и пытаться применить их к различным сферам, например, к криптовалюте, прогнозы могут быть не такими точными, как этого ожидают.

Игнорирование основополагающей технологической механики при сравнении традиционных финансовых рынков и современных криптовалютных рынков является проблемой, о которой слишком мало заботятся аналитики.

Ключевым правилом для любого успешного криптовалютного трейдера или инвестора является никогда не слушать новости.

Если вспомнить, что произошло, в декабре прошлого года, когда большинство ведущих трейдеров и инвесторов предупреждали нас о предстоящей коррекции, которую рынок ощутил сейчас, становится ясно, что любой пузырь рано или поздно должен лопнуть, чтобы образовался более новый и более массивный.

Сейчас похоже, что рынок собирает ресурсы, в виде новых людей и капитала. Вскоре, работа последних нескольких месяцев принесет свои плоды, и новые реализации, такие как F, SegWit, децентрализованные биржи и прочее помогут повысить стоимости на рынке.

Нельзя сказать наверняка, как ситуация повернется в ближайшее время, однако те, кто верят в криптовалютную индустрию и, в том числе, в стоимость биткойн, верят, что все это лишь начало чего-то большего.

Автор: Ольга Новикова, аналитик



