Работники из Коста-Рики могу получать часть своих зарплат в криптовалюте

Сотрудники компаний Коста-Рики могут получать часть своей зарплаты в криптовалюте, и это не противоречит закону. Некоторые положения национального законодательства позволяют компаниям выплачивать своим работникам не только денежные средства, но и товары, а некоторые эксперты по правовым вопросам считают, что криптовалюты могут вписываться в эту категорию.

Кроме того, законы Коста-Рики предусматривают использование общепринятых активов в качестве платежного средства.

Местные СМИ сообщили, что сотрудники компаний в Коста-Рике могут получать часть своей зарплаты в криптовалюте. Что касается закона Коста-Рики, нет причин, по которым это не может произойти.

Законодательство страны позволяет работодателям частично вознаграждать своих сотрудников товарами, которые не являются валютой, при условии, что минимальная заработная плата влечет за собой денежные средства. Он также разрабатывает концепцию «квази-денег» или любого актива, который может быть использован в качестве платежного средства и широко признан таковым в обществе.

«Это тенденция, которая может укрепиться в стране», — сказал Роландо Перлаза, который работает в Нассаре Абогадосе, видной юридической фирме в Центральной Америке.

«Этот вид оплаты никоим образом не заменит традиционные или ликвидные денежные средства. Это скорее станет стимулом для рабочих, которые могут решить, принимать ли эти валюты в качестве оплаты за свои услуги», — уточнил эксперт, цитируемый местными новостями. Он также подчеркнул, что в любом случае работники защищены статьей 166 Трудового кодекса страны.

В публикации отмечается, что в октябре прошлого года Центральный банк Коста-Рики (CBCR) опубликовал директиву, в которой установлено, что криптовалюты находятся за пределами национальной банковской системы. В документе также указывалось, что осуществление каких-либо коммерческих операций с цифровыми монетами является «ограниченным вариантом» в стране.

Наряду с этим, центральный банк предупредил, что те, кто использует криптовалюты, принимают на себя связанные финансовые риски.

Автор: Ольга Новикова, аналитик



