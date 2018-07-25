Huobi добавит Stellar на свою платформу

Сегодня Huobi Global, одна из ведущих биржевых платформ в криптовалютной индустрии, объявила, что она позволит торговать Stellar XLM с 26 июля. Депозиты будут доступны с 25 июля, тогда как снятие средств будет доступно с 28 июля.

Huobi начинает реализовывать определенное количество обновлений платформы в связи с планами привлечь больше инвесторов, реализовать полностью функциональный и стабильный интерфейс прикладного программирования (API), а также улучшить среду транзакций, которая должна стать более стабильной. Компания уже фигурировала во многих новостях, после того, как 24 июля выпустила собственный токен BIX.

Криптовалюта Stellar ощутила на себе положительные изменения рынка, когда XLM был единственным токеном среди 30 топовых криптовалют, который смог вырасти в цене на 20 процентов. Недавно компания опубликовала твит, что она сотрудничает с Kodak для управления флагманским продуктом KODAKONE.

Stellar также получил резонанс в криптопространстве из-за слухов о том, что XLM может быть добавлен на биржу Coinbase. Эта новость дала толчок XLM на рынке, после чего монета показала заметный рост на 69 процентов, который был ошеломляющим по сравнению с другими криптовалютами. XLM также отличается тем, что является первой криптовалютой получившей сертификат одобрения шариата для совершения транзакций и символизации активов.

В момент написания XLM торгуется на уровне 0,32 доллара США, а рыночная капитализация составляет более 6 миллиардов долларов США. Монета занимает шестое место с точки зрения рыночной капитализации и за последние двадцать четыре часа увеличилась на 7,29 процента.

Автор: Андрей Лямзин, аналитик



