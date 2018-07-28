Telegram объявил о выпуске инструмента авторизации личных данных

Согласно официальному заявлению, опубликованному 26 июля, приложение Telegram, стремящееся к использованию технологии blockchain, выпустило инструмент авторизации личных данных.

Сообщается, что инструмент, получивший название Telegram Passport, шифрует личную идентификационную информацию пользователя и позволяет пользователям надежно делиться своими идентификационными данными с третьими лицами, которые, по словам руководства Telegram, представляют «финансовые компании, ICO и прочее».

Согласно сообщению, данные пользователя в настоящее время хранятся в облаке Telegram, однако, «в будущем, все данные Passport Telegram перейдут в децентрализованное облако».

Новый инструмент в настоящее время интегрирован с электронным платежным оператором ePayments, который компания использует в качестве «первой системы электронных платежей для поддержки регистрации и проверки» с помощью нового инструмента. EPayments подтвердила интеграцию на своем канале в мессенджере, отметив, что «проверка может быть достигнута всего за несколько кликов».

Недавно генеральный директор и основатель площадки Павел Дуров был включен в ежегодный рейтинг Fortune.

В марте платформа завершила два закрытых раунда финансирования в размере 850 миллионов долларов США за счет продажи криптовалюты TON, в результате чего ее общее финансирование достигло 1,7 миллиарда долларов. По сообщениям, в конце мая планы Telegram о запуске публичного ICO были нарушены из-за того, что компания собрала достаточно денег через два частных раунда ICO.

В ePayments, запущенной в 2011 году, говорится, что она предоставляет платежные услуги более чем 500000 внештатных клиентов и 1000 компаний по всему миру. Лондонский цифровой платежный сервис поддерживает транзакции в криптовалютах, таких как биткойн (BTC), Ethereum (ETH), Bitcoin Cash (BCH), Litecoin (LTC) и другие.

На этой неделе штаб-квартира компании Hitachi со штаб-квартирой в Токио и телекоммуникационный гигант KDDI объявили о запуске системы расчетов по купонам с использованием технологии blockchain для аутентификации биометрических данных.

Автор: Ольга Новикова, аналитик



