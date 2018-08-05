Основатель Википедии: «у меня нет никакого интереса к ICO»

Основатель Википедии, Джимми Уэйлс, исключил возможность бесплатной онлайн-энциклопедии, связанной с криптовалютой. На вопрос, «есть ли у Википедии какие-либо планы связанные с криптовалютой или ICO» во время интервью с Business Insider Уэйлс ответил, что его платформе это «абсолютно не интересно». «Мы абсолютно точно никогда этого не сделаем. Нам это не интересно», — сказал Уэйлс.

Интернет-предприниматель также повторил тезисы, которые он ранее озвучивал по поводу технологии блокчейн.

«У меня есть тезисы о блокчейн. Это супер-интересная технология, но это явно пузырь с большим количеством мании и шумихи вокруг него», — сказал Уэйлс.

BlockShow Europe 2018

Высказывания повторили позицию основателя Википедии, которые он сообщил во время конференции Blockshow Europe, состоявшейся в конце мая этого года в Берлине.

"The crypto world is absolutely, definitely in a bubble. I don’t think there’s many people who would deny that." - Jimmy Wales @ BlockShow Europe pic.twitter.com/yLYd1oSqkV — BlockShow (@BlockShowcom) June 4, 2018





«Я думаю, что блокчейн — это супер интересная технология, но сейчас есть много неясностей… Есть много этих ICO, которые, на мой взгляд, являются абсолютно мошенническими, и люди должны быть очень осторожны в вещах, которые происходят в этой области», — сообщил в Уэйлс в телевизионном интервью.

Соперник Википедии

Взгляды и высказывания Уэйлса по поводу блокчейн-технологии резко контрастируют с высказываниями соучредителя Википедии Ларри Сэнгера, который в настоящее время является главным инициатором Everipedia, онлайн-энциклопедии, которая рекламирует себя как «первую в мире энциклопедию на блокчейн-платформе». По словам Сэнгера, Everipedia, работающая на блокчейн-технологии, будет лучше, чем ее предшественница.

Автор: Андрей Лямзин, аналитик



