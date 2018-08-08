Топ-5 способов получить биткоин в 2018





Каждый, кто мечтает сорвать большой джекпот в современном мире, наверняка должен знать о криптовалютах, а именно — о знаменитом Bitcoin’e (BTC).

Однако, если вы здесь, то вы уже знаете, что цифровая валюта постепенно захватывает экономический сегмент и вытесняет обычную валюту, даже несмотря на то, что курс крайне нестабилен. У этого явления есть объяснение, но это не то, на чем мы сейчас сосредоточимся.

Как стать частью криптовалютного мира? Конечно, первый и самый очевидный шаг — купить криптовалюту. Лучше всего — биткоин. Что остается делать тем, кто не может позволить себе такую роскошь?

Как получить его бесплатно? И возможно ли это в 2018 году?

Возможно, но отчасти. Сейчас мы расскажем вам о пяти разнообразных, а самое главное, действенных способах, которые помогут вам пополнить персональный цифровой кошелек криптовалютой № 1 в мире.

1-й способ: биткоин краны

Есть много мнений относительно биткоин-кранов: некоторые владельцы цифровых монет реагируют положительно, другие отрицательно. Дело в том, что это действительно рабочий метод, но вы не будете много зарабатывать на нем.

Биткоин-краны — это сайты, на которых предварительно введя свой адрес биткоин-кошелька или электронной почты, вы будете получать вознаграждение за несложные действия в Интернете. Награда приходит в виде очень маленькой части биткоина. Кроме того, в Интернете есть достаточно других кранов, замаскированных под различные игры, но они всегда имеют одинаковую суть.

Вы можете совершать действия, используя программу или вручную. Только вы решаете, какой вариант выбрать. На первый взгляд кажется, что оптимальным является выбор программного метода. Вы запускаете программное обеспечение, сидите и смотрите, как монета начисляется. На самом деле все не так просто, поскольку скрипты неустойчивы в своей работе и требуют постоянного администрирования.

2-й способ: облачный майнинг

Майнинг криптовалюты не обязательно выполняется с помощью собственного оборудования, что не дешево. Сегодня достаточно арендовать компьютерные мощности, которые можно сделать на специализированных сайтах. Чтобы привлечь новых пользователей, некоторые сайты бесплатно предоставляют пробный период.

3-й способ: играть на разнице курсов BTC

Несмотря на то, что биткоин — первая в мире криптовалюта, которая достигла всеобщей известности, очень часто она демонстрирует нестабильность.

Например, в декабре 2017 года, стоимость биткоинов подскочила до рекордного значения почти в 20 тысяч долларов США. После этого, в феврале 2018 года, валюта не смогла преодолеть отметку в 7 тысяч долларов США.

В марте того же года, BTC немного порадовала своих владельцев, поднявшись до 11 тысяч долларов США.

Таким образом, те, кто купил биткоин до своего рекордного взлета по значительно более низкой цене и продал его в декабре 2017 года, заработал значительную сумму.

Заметим еще раз, что криптовалютный рынок в последнее время нестабилен, поэтому очень сложно прогнозировать рост и снижение цен на цифровые валюты без экспертного заключения. Этот метод также рискованнее, чем предыдущие два, потому что для покупки BTC требуется хороший начальный капитал.

4-й способ: инвестирование в майнинг биткоинов

Этот метод является не только дорогостоящим, но и сложным в реализации. Тем не менее, данный метод гарантирует значительный доход с хорошим развитием событий.

Суть заключается в следующем: вы покупаете майнинговое оборудование и сдаете его в аренду. В итоге вы получаете 80% дохода по контракту от такой сделки.

5-й способ: самостоятельный майнинг

Метод довольно затратный. Он требует приобретения либо ASIC’ов, либо внушительной видеокарты, процессора, сетевой карты, вентиляторов и других компонентов.

Другими словами, вы строите свою собственную ферму для майнинга. Давайте учтем, что одной видеокарты будет недостаточно.

Заключение

Прежде всего, преследуя быстрый заработок, вы должны понимать, что бесплатный сыр можно найти только в мышеловке. Но тем не менее, доступные биткоины — самая настоящая реальность. Все зависит от того, насколько срочно они вам нужны. Конечно, за срочность потребуется платить больше.

Если у вас есть время подождать, вы можете обойтись без дополнительных затрат.