tZero собрала $134 млн в рамках регулируемого токенсейла

Компания tZERO привлекла $134 млн в рамках Security Token Offering (регулируемого токенсейла).





Изначально компания планировала собрать $250 млн.

В первый же день токенсейла глава Overstock Патрик Берн заявил, что tZERO привлекла $100 млн. Некоторые представители сообщества поставили это под сомнение.

Как оказалось, многие крупные инвесторы из Азии при попытке инвестировать в предприятие столкнулись с существенными затруднениями. Это и стало, по словам Берна, причиной замедления процесса сбора средств.

Ранее токенсейл tZero привлек внимание Комиссии по ценным бумагам и биржам США. SEC вела расследование в отношении компании, однако, никаких обвинений так и не последовало.