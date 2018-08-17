Джастин Сун: листинг криптовалюты Tron на биржах – это главный приоритет для компании

Во время интервью с Forbes, Джастин Сун, генеральный директор и основатель компании TRON Foundation сказал, что одним из главных приоритетов Фонда является добавление новых бирж в листинг. Кроме того, основатель компании заявил, что принятие пользователями криптовалюты TRON «проходит достаточно хорошо», даже когда монета находится в медвежьем тренде.

Генеральный директор TRON Foundation сказал, что Фонд гарантирует, что обменная платформа будет надежной и безопасной для всех будущих инвесторов TRX до регистрации токена. Процесс оценки TRON влечет за собой дополнительное внимание к жизнеспособности проекта и бесперебойному функционированию его функций.

Джастин Сун также утверждает, что они смогли успешно конвертировать свой токен ERC20 в течение нескольких дней из-за добавления в листинг 60 бирж. Он сказал:

«Благодаря сети из 60 бирж мы смогли конвертировать 100 миллиардов токенов в течение двух дней без каких-либо проблем».

Ранее сообщалось, что согласно данным исследования компании Deloite, около 40% предпринимателей считают технологию Blockchain обычным хайпом.

Листинг криптовалюты TRON на биржах

Он заявил, что TRX добавляется на биржи по всему миру, в том числе Корейские, Японские, Индийские, а также платформы из США и многих других стран.

Более того, Сун утверждает, что принятие криптовалюты идет хорошо даже с текущим состоянием рынка.

Компания опубликовала отчет обо всех крупных биржах, на которых токен TRX был добавлен в листинг. Они включают в себя Binance, Bitfinex, Huobi, Changelly, Bittrex, Bithumb и HitBTC. Биржи были разделены на три категории: те, кто поддерживает миграцию на постоянной основе, просто возобновили депозиты и выводы средств, а так же те биржи, которые еще не завершили миграцию.

По данным CoinMarketCap, во время печати TRON (TRX) торговался по 0,021 доллара с рыночной капитализацией в 1,38 миллиардов долларов. За последние 24 часа монета заметно увеличилась более чем на 6%.

Автор: Ольга Новикова, аналитик





Сообщение Джастин Сун: листинг криптовалюты Tron на биржах – это главный приоритет для компании появились сначала на Freedman.club News: Все новости о Bitcoin, Криптовалютах, Blockchain, ICO.