Инспекция в Южной Корее: 11 криптовалютных бирж выполнили требования по безопасности

Правительство Южной Кореи объявило об итогах своей проверки 21 криптовалютной биржи. Хотя ряд сервисов завершили реализацию большинства требуемых правил управления, многие уязвимости безопасности остаются.

Правительство Южной Кореи объявило о результатах своей инспекции 21 криптовалютного сервиса. Инспекция проводилась в июне и июле Корейским агентством Интернета и безопасности (KISA) и Министерством науки и технологий Кореи.

По словам news.Bitcoin эксперты по безопасности KISA посетили некоторые биржи, чтобы проверить 85 объектов, обнаруженных во время предыдущей проверки сервисов, проведенной в период с января по март. Они сосредоточили внимание на 17 пунктах, требующих немедленного осуществления; шесть — краткосрочные меры, а 11 — управление криптовалютными кошельками.

«Промежуточные проверки проводились таким образом, чтобы подтвердить, были ли сделаны улучшения, с упором на те 17 пунктов безопасности, которые были рекомендованы для быстрого реагирования», — пояснили в правительстве.

Эти элементы включают в себя уполномоченный персонал по вопросам безопасности и управления, систему управления паролями, контроль депозитов и снятия средств, а также систему мониторинга кошельков от отклонений.

Большинство требований остаются нетронутыми

Проверка показала, что 11 из 21 бирж завершили краткосрочные обязательства. Кроме того, восемь из них также улучшили свои системы управления кошельками: Upbit, Bithumb, Korbit, Coinest, Coinlink, Coinone, Coinplug и Huobi Korea. Также было отмечено:

«В управлении криптовалютными кошельками большинство уязвимостей в бизнесе еще не улучшены».

Кроме того, было обнаружено, что у двенадцати компаний недостаточно процедур безопасности для предотвращения утечки данных и потери средств из их холодных кошельков. Десять компаний имеют неадекватные системы для мониторинга горячих кошельков на подозрительные действия. А по меньшей мере десять предприятий не имеют средств для резервного копирования и восстановления кошельков.

Напомним, в течение последних двух месяцев инвесторы криптовалютного рынка Южной Кореи постоянно выражали свой оптимизм в отношении резкого изменения регулирования криптовалют, несмотря на медвежий рынок.

Автор: Ольга Новикова, аналитик





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