Власти США обвинили жителя Мексики в отмывании 750000 долларов через криптовалюту биткойн

Власти США предъявили обвинение 21-летнему торговцу криптовалютой биткойн по подозрениям в отмывании денег, поскольку он продал 750000 долларов в биткойн на территории США.

Во всем мире правительства борются за то, чтобы установить регулирование криптовалюты. Некоторые из стран жестоко относятся к этому вопросу, в то время как другие просто пытаются установить некоторые правила защиты потребителей. Однако, для всех остается открытым вопрос того, что некоторые пользователи используют криптовалюты для незаконного отмывания денег.

Незаконные сделки с криптовалютой биткойн

Как сообщает издательство livebitcoinnews, речь идет о Джейкобе Барреле Кампосе, 21-летнем мужчине из Росарито. Он был арестован правоохранительными органами при попытке въехать в Соединенные Штаты из Мексики через порт въезда Отай Меса.

Главным из обвинений в сторону подсудимого является отмывание денег. Кампос был достаточно активным дилером криптовалюты биткойн. Он путешествовал по Соединенным Штатам, продавая 750000 долларов в BTC более чем 900 клиентам. Всего проводилось 971 транзакция с его участием.

Тем не менее, Кампос не зарегистрировался в Министерстве финансов США, не говоря уже о соблюдении законов об отмывании денег. Фактически, он ушел с легального пути, чтобы участвовать в теневых сделках, где он брал 5-процентный разрыв, позволяя людям отмывать свои грязные доллары в чистые криптовалютные средства.

Отмывание средств через криптовалюты

Из 31 обвинения в его судебном заключении 28 предоставлены за отмывание денег. Это связано с тем, что Кампос отправил 28 банковских переводов на банковский счет на Тайване. После того, как американская биржа отказала ему в проведении операций из-за недостатка данных для верификации, Кампос переключился на покупку биткойн у Bitfinex.

Кампос также пытался контрабандой завезти в США более миллиона долларов из Мексики с помощью нескольких других людей. Каждый переброс средств составлял менее 10000 долларов США, чтобы не было юридических обязанностей сообщать об этом при пересечении границы.

Неудивительно, что Кампосу отказали в залоге. Это связано с тем, что он имеет доступ к большой сумме денег, имеет тесные связи с Мексикой и имеет гражданство в трех странах.

Ранее мы сообщали о том, что для развития криптовалютной индустрии многие компании используют социальные сети. Однако, это приводит к повышению активности мошенников.

Автор: Ольга Новикова, аналитик





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