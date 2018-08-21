Шифропанк — хакер пытался внести залог за освобождение в альткоинах

Начало истории о хакерском взломе Electronic Arts Inc. (EA)

Мартин Маршич был арестован в начале этого года за предположительное взламывание систем электронных игр Electronic Arts Inc. (EA) и кражу цифровых средств.



Маршич пытался внести залог в размере $ 750 000 в альткойнах. В конечном итоге он был арестован после того, как официальные лица заявили, что это вопрос ответственности.

Платить залог с помощью криптовалют?

Неудачная попытка использовать альткоины показывает, насколько сложно использовать цифровые валюты в реальном мире. 25-летний Маршич, проживающий в Италии был обвинен Министерством юстиции США (DOJ) и Федеральным бюро расследований(ФБР) в проникновении в системы EA.

Согласно судебным документам, Марсич украл цифровые товары на сумму 324 000 долларов. Взлом начался 24 сентября 2017 года, но EA определила, что его системы были скомпрометированы только 25 марта 2018. Маршичу грозит до пяти лет в федеральной тюрьме и штраф в размере 250 000 долларов США за его предполагаемые действия.



Сначала федеральные власти были готовы на сделку с криптовалютой, но им требовалось время для выяснения подробностей и деталей, как принять эти средства.

После попытки принятия мер по созданию криптовалютного кошелька для облегчения передачи денег, правительство отклонили запрос, заявив, что они не могут взять цифровые монеты в качестве залога.

Вместо этого власти предложили Маршичу продать свою криптовалюту за 750 000 долларов, и заплатить залог. Но продать такой большой объем цифровой валюты, которую имеет Марсич совсем непросто.

В итоге, прокуроры и защита согласились только с тем, что Маршичу будет разрешено продавать частями его криптовалюту для обеспечения его залога.

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Автор: Екатерина Медведева, аналитик Freedman Club Crypto New

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