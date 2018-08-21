Платежи Bitcoin Cash сократились на $6,8 миллионов с марта 2018 года

Chainalysis, компания, которая занимается аналитикой blockchain, провела исследование, в котором выяснилось, что в марте месяце транзакции Bitcoin Cash составили 10,5 миллионов долларов.

Исследование было развернуто в отношении платежей BCH, сделанных в 17 крупнейших криптовалютных торговых процессорах по всему миру, таких как GoCoin, Coinify, BitPay. В мае эти операции имели огромный спад в размере 6,8 миллионов долларов и были зарегистрированы в размере 3,7 миллионов долларов.

Между тем, платежи Биткойн также не оптимистичны, поскольку сумма снизилась с высокой отметки в 412 миллионов долларов в сентябре 2017 года до примерно 59,9 миллиона долларов в апреле 2018 года. Ранее в этом месяце Роджер Вер, генеральный директор Bitcoin.com и один из крупнейших приверженцев Bitcoin Cash написал в твиттере свое мнение об этих токенах. Он написал:

«Если вы следуете за стадом, вы используете биткойн (BTC). Если вы думаете сами, вы используете Bitcoin Cash (BCH)».

На это ответил TokenPay, криптовалютная платформа и новый партнер Litecoin Foundation. Его официальная команда прокомментировала в Twitter:

«Что такое BCH? Это какой-то поддельный биткойн?»

Поскольку Вер часто обсуждает в своем Твиттере BCH, один из его последних постов также объяснил полезность криптовалюты.





Кроме того, по данным CoinMarketCap, рыночная капитализация Bitcoin Cash составляет примерно 10% от рыночной доли Биткойна. BCH занимает четвертую позицию в рейтинге.

Напомним, британская криптовалютная биржа Crypto Facilities Ltd объявила, что она запускает фьючерсный контракт на Bitcoin Cash (BCH).

Автор: Ольга Новикова, аналитик





Сообщение Платежи Bitcoin Cash сократились на $6,8 миллионов с марта 2018 года появились сначала на Freedman.club News: Все новости о Bitcoin, Криптовалютах, Blockchain, ICO.