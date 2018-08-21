Основатель Bitmain рассказал о будущем криптовалютной экономики и роли Bitcoin Cash

Новое интервью основателя Bitmain Джихана Ву описывает его отношение к ICO. Во время интервью Ву также обсудил будущее криптовалютной экономики и роль Bitcoin Cash в нем.

Ву считает, что будущее криптоэкономики должно состоять в поддержке реальной экономики. Впоследствии он сказал, что большинство финансовых активов, существующих в blockchain-пространстве, в будущем не станут токенами ICO. В течение 5-10 лет эти финансовые активы станут традиционными и старомодными.

Учредитель Bitmain также заявил, что будущее за такими классами финансовых активов как облигации, акции, фьючерсы и так далее. Bitcoin Cash должен будет разработать свои языки программирования и сценарии для поддержки такой финансовой среды. Он заявил:

«Если мы сможем сделать это правильно и быстро, Bitcoin Cash выиграет будущее криптоэкономики».

На вопрос о майнинге и обновлении размера блока Bitcoin Cash, Ву сказал, что майнеры должны обновить несколько программ для добычи криптовалюты для достижения совместимости.

Предотвращение мошенничества

Затем он обсудил свои взгляды по поводу предотвращения мошенничества и уязвимостей, связанных с ICO. По словам Ву, ICO является неустойчивым финансовым пузырем, который в конечном итоге будет взрываться и исчезать. Он также заявил:

«…и самое главное, мы уже видим, что некоторые токены очень похожи на акции, например, биржевые токены недавно вырасли в цене, что очень отличается от традиционных ICO и именно эти токены выиграют конкуренкцию и пузыри с токенами ICO исчезнут».

По мнению Ву, Bitcoin Cash обладает гораздо более высоким потенциалом, чем другие проекты, которые искусственно имитируют транзакции. В настоящее время Ву уверен, что трудно предсказать цену всех монет, но BCH может взлететь до 100000 долларов примерно через 3-5 лет.

Напомним, по результатам исследования, с марта месяца 2018 года платежи BCH упали на 6,8 миллионов долларов, несмотря на высокую рыночную капитализацию монеты.

Автор: Ольга Новикова, аналитик





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