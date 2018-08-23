Криптобиржа Bittrex вступает в партнерство с регулируемой платформой ценных бумаг Rialto

Криптовалютная биржа Bittrex из США объединяется с альтернативной торговой системой Rialto (ATS), предлагая новую торговую платформу для цифровых ценных бумаг.

Партнерство с Bittrex позволит торговой платформе следующего поколения расширять предложения продуктов, которые в настоящее время ограничены тремя продуктами с фиксированным доходом.

Обе платформы ведут переговоры с регулирующими органами, чтобы получить одобрение перед запуском расширенной версии, однако в пресс-релизе не было никаких указаний о том, когда будут завершены переговоры с регулирующими органами. В случае одобрения платформа сможет добавить в листинг цифровые валюты, которые считаются зарегистрированными ценными бумагами в Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC).

Новое партнерство биржи Bittrex

Использование платформы будет ограничено институциональными инвесторами, корпорациями, зарегистрированными брокерскими дилерами США и аккредитованными инвесторами, которые отвечают требованиям SEC.

Генеральный директор Rialto Trading Шари Нунан рассказал о партнерстве:

«Мы рады поделиться опытом Rialto в создании сетей и торговых решений в регулируемой индустрии ценных бумаг, чтобы развивать это новое предприятие в партнерстве с Bittrex. Работая вместе, мы сможем расширить наши текущие клиентские предложения, чтобы не только включать цифровые ценные бумаги, но и предоставлять им доступ к всемирно продвинутой и надежной торговой платформе».

Генеральный директор Bittrex Билл Шихара поделился своими мыслями о партнерстве с Rialto:

«Для создания эффективной и надежной платформы торговли ценными бумагами требуется уникальное сочетание передовых технологий и финансового опыта, и мы нашли идеального партнера для этого дела. Мы объединяем технологии Bittrex, знания кибербезопасности и Blockchain с глубоким опытом Rialto в отрасли ценных бумаг. И если объединить все это с опытом Шари в Goldman Sachs и Deutsche Bank, это новое предприятие имеет хорошие возможности для дальнейшего продвижения и внедрения Blockchain, предлагая комплексное решение в нужное время».

Ранее сообщалось, что регулирующий орган Великобритании выспустил лицензию для третьей компании из сектора криптовалюты в рамках своей Fintech-песочницы.

Автор: Ольга Новикова, аналитик





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