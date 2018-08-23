Германия призывает к созданию независимой от США финансовой сети: криптовалюты в деле?

Германия, крупнейшая экономика Европы, призвала к созданию независимой платежной системы, свободной от США, что, по мнению экспертов, чрезвычайно позитивно для криптовалюты Биткойн.

Как сообщает CCN, в течение последних нескольких месяцев Иран и Турция, исключенные из глобальной финансовой системы, сильно пострадали от санкций США. Обе страны не смогли инициировать транзакции в другие страны, ограничиваясь использованием глобальной банковской системы.

В ответ Хейко Маас, министр иностранных дел Германии, выступающий в четвертом кабинете Ангелы Меркель с марта этого года, сказал:

«По этой причине очень важно, чтобы мы укрепляли европейскую автономию, создавая каналы для оплаты, которые будут абсолютно независимы от США, создавая Европейский валютный фонд и независимую Swift-систему».

Положительная идея для криптовалют

Ранее в этом году, несмотря на свои предыдущие попытки запретить криптовалютные операции, иранское правительство переключилось на цифровые активы для торговли со своими союзниками.

Мохаммад Реза Пуребрахими, глава Парламентской комиссии по экономическим вопросам Ирана (IPCEA), сказал, что Россия согласилась использовать децентрализованные финансовые сети, такие как криптовалюты для ведения переговоров с Ираном, чтобы обойти контролируемую США банковскую систему.

В настоящее время, благодаря контролю правительства США над банковской системой SWIFT, европейские предприятия не могут свободно работать для своих коммерческих интересов. Например, Financial Times сообщал на этой неделе, что крупнейший энергетический конгломерат Франции Total должен был выйти из своего партнерства с крупным иранским газовым проектом, оказавшись под давлением правительства США.

Хотя финансовая система SWIFT базируется в Бельгии, у нее нет выбора, кроме как принять ограничения, установленные властями США для других финансовых учреждений и правительств.

Ким Дотком, немецко-финский предприниматель, признанный за развитие Mega, заявил, что вывод европейских экономик из глобальной банковской системы оптимистичен для биткойна и криптовалют в целом, поскольку это приведет к девальвации доллара и других резервных валют, закрепив положение цифровых активов, таких как биткойн и Ethereum.

Принятие криптовалют в Турции, Иране, Венесуэле

В таких регионах, как Турция, Иран и Венесуэла, где быстрая девальвация национальных валют и строгий контроль за капиталом препятствовали использованию наличных денег в качестве надлежащего средства обмена, популярность криптовалют в качестве альтернативного метода оплаты уже начала увеличиваться.

Если правительство США теряет господство над глобальными банковскими системами, и все больше стран выбирают независимые финансовые сети, вполне вероятно, что криптовалюты начнут привлекать большую группу инвесторов, предприятий, частных лиц, торговцев и правительства.

Как сообщалось ранее, Управление по финансовому регулированию и надзору (FCA) предоставило свою третью лицензию для компаний, ориентированных на криптовалютный сектор.

Автор: Ольга Новикова, аналитик





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