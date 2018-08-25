Tron представляет новую версию кошелька с исправленными ошибками

Tron (TRX) добавил «два самых востребованных» новшества к недавно открытому TronWallet: несколько учетных записей и адресную книгу для хранения контактов.

Кроме того, в новом кошельке исправлено более чем 100 ошибок, и теперь он переведен на пять языков: испанский, китайский, французский, португальский и голландский.

Теперь с помощью сервиса пользователи могут разделить свои операции на несколько учетных записей. Для тех, кто знаком с приложением, внешний вид полностью изменился. Несмотря на то, что необходимая информация по-прежнему остается неизменной на платформе, теперь возможно управление несколькими учетными записями сразу. Дополнительные учетные записи отображаются справа и слева, там можно выбрать, какая из них будет активна.

Созданной учетной записи автоматически присваивается имя, также можно редактировать информацию и контактные адреса в новой вкладке «Адресная книга», как указано в блоге, объясняющем новые функции.

Разработчики Tron не стоят на месте

На данный момент команда, стоящая за TronWallet, все еще делает некоторые изменения. Они планируют добавить премиальные функции, сеть ликвидности со смарт-контрактами, программы обмена p2p, cashback и вознаграждения, используя токен утилиты.

Трон входит в число крупных монет, которые сложно переоценить. Криптовалюта подхватила огромное количество славы за свою работу. Недавно стало известно, что Tron приобрел BitTorrent.

Напомним, cогласно отчетам от криптовалютных аналитиков, производительность сети Tron показывает значительный прогресс учитывая, что количество ежедневных транзакции близки объемам в сети Ethereum.

Автор: Ольга Новикова, аналитик





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