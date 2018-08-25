Глава Ripple: наши клиенты предпочитают XRP фиату для трансграничных платежей

Глава компании Ripple дал широкомасштабное интервью с Crypto Trader от CNBC.

В ходе дискуссии «один на один» рассматриваются варианты использования XRP и полного набора программных решений Ripple, включая xCurrent и xRapid.

Когда его спросили, почему финансовые учреждения все же решаются на передачу стоимости с помощью xRapid, которая использует XRP, Ашиш Бирла сказал, что общие затраты и волатильность криптовалюты гораздо меньше, чем у фиата.

«Наши конечные клиенты используют xRapid всего лишь несколько секунд. И поэтому мы спросили их: «Несколько секунд волатильности XRP — как вы относитесь к этому?»

И в подавляющем большинстве они сказали:

«Волатильность нескольких секунд у XRP по сравнению с волатильностью нескольких недель с некоторыми местными национальными валютами — огромная разница».

Согласно заявлению Ripple, более мелкие финансовые учреждения и стартапы с большей вероятностью будут видеть значительную экономию за счет использования xRapid для трансграничных транзакций. Например, Western Union недавно объявила, что ее тесты с XRP не сэкономили ей денег по сравнению с существующей бизнес-моделью.

Бирла также сравнил полезность XRP с биткойн и отреагировал на критику того, что XRP слишком централизована из-за непосредственного участия Ripple в книге и того факта, что ей принадлежит 60% от общего объема предложения, причем 91% этих инвестиций было заблокировано на депозите.

Ранее сообщалось, что количество транзакций в сети Tron достигло половины объема операций у Ethereum, за 5 дней до официального запуска TVM.

Автор: Ольга Новикова, аналитик





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