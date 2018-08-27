Обзор курсов ТОП-10 криптовалют к USD — 27 августа 2018
  • Криптовалюта
  • Опубликовал: Олейник Виталий

На 6 часов понедельника рынок криптовалют ТОП-10, находится в нисходящем тренде.


Bitcoin второй день фактически находится во флэте. За сутки актив потерял -0,33% и продолжает находиться у ценового уровня 6 700$.


Альткоины в основном подражая лидеру находятся в состоянии флэта. Единственный камень наводящий круги в этом болоте сегодня IOTA.


В первой пятерке активы в красной зоне в диапазоне 0,4-1%.


Во второй пятерке ситуация очень похожа. Большинство активов находятся в диапазоне 0,18-1,4%. Исключение составляет IOTA, которая сегодня врывается на 10 место в ТОПе с результатом +6,95%.


Рейтинг курсов ТОП-10 криптовалют по отношению к $ США на сегодня:




Обзор курсов ТОП-10 криптовалют к USD — 27 августа 2018

1. Курс Bitcoin (BTC) к доллару (USD) на сегодня


составляет 6 697,48$, при рыночной капитализации 115 418 563 001$.


За последние 24 часа падение составило -0,33%.




2. Курс Ethereum (ETH) к доллару (USD) на сегодня


составляет 273,89$, при рыночной капитализации 27 820 431 185$.


За последние 24 часа падение составило -0,89%.




3. Курс Ripple (XRP) к доллару (USD) на сегодня


составляет 0,323186$, при рыночной капитализации 12 773 764 458$.


За последние 24 часа падение составило -0,79%.





4. Курс Bitcoin Cash (BCH) к доллару (USD) на сегодня


составляет 520,96$, при рыночной капитализации 9 020 240 348$.


За последние 24 часа падение составило -1,00%.




5. Курс EOS (EOS) к доллару (USD) на сегодня


составляет 4,93$, при рыночной капитализации 4 469 997 707$.


За последние 24 часа падение составило -0,39%.






6. Курс Stellar (XLM) к доллару (USD) на сегодня


составляет 0,213889$, при рыночной капитализации  4 015 318 675$.


За последние 24 часа падение составило -1,40%.




7. Курс Litecoin (LTC) к доллару (USD) на сегодня


составляет 57,03$, при рыночной капитализации 3 309 288 434$.


За последние 24 часа падение составило -0,39%.



 8. Цена Tether (USDT) к доллару (USD) на сегодня


составляет 1$, при рыночной капитализации 2 795 463 955$.


За последние 24 часа падение составило -0,16%.



9. Курс Cardano (ADA) к доллару (USD) на сегодня


составляет 0,092797$, при рыночной капитализации 2 405 950 554$.


За последние 24 часа падение составило -0,18%.



10. Курс IOTA (MIOTA) к доллару (USD) на сегодня


составляет 0,569577$, при рыночной капитализации 1 583 156 235$.


За последние 24 часа курс вырос на +6,95%.






С курсом ТОП-10 за предыдущий день вы можете ознакомится здесь.


Данные coinmarketcap.com


Автор: Евгений Якубенко, Аналитик Freedman Club Crypto New


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