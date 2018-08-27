Обзор курсов ТОП-10 криптовалют к USD — 27 августа 2018

На 6 часов понедельника рынок криптовалют ТОП-10, находится в нисходящем тренде.

Bitcoin второй день фактически находится во флэте. За сутки актив потерял -0,33% и продолжает находиться у ценового уровня 6 700$.

Альткоины в основном подражая лидеру находятся в состоянии флэта. Единственный камень наводящий круги в этом болоте сегодня IOTA.

В первой пятерке активы в красной зоне в диапазоне 0,4-1%.

Во второй пятерке ситуация очень похожа. Большинство активов находятся в диапазоне 0,18-1,4%. Исключение составляет IOTA, которая сегодня врывается на 10 место в ТОПе с результатом +6,95%.

Рейтинг курсов ТОП-10 криптовалют по отношению к $ США на сегодня:





1. Курс Bitcoin (BTC) к доллару (USD) на сегодня

составляет 6 697,48$, при рыночной капитализации 115 418 563 001$.

За последние 24 часа падение составило -0,33%.

2. Курс Ethereum (ETH) к доллару (USD) на сегодня

составляет 273,89$, при рыночной капитализации 27 820 431 185$.

За последние 24 часа падение составило -0,89%.

3. Курс Ripple (XRP) к доллару (USD) на сегодня

составляет 0,323186$, при рыночной капитализации 12 773 764 458$.

За последние 24 часа падение составило -0,79%.





4. Курс Bitcoin Cash (BCH) к доллару (USD) на сегодня

составляет 520,96$, при рыночной капитализации 9 020 240 348$.

За последние 24 часа падение составило -1,00%.

5. Курс EOS (EOS) к доллару (USD) на сегодня

составляет 4,93$, при рыночной капитализации 4 469 997 707$.

За последние 24 часа падение составило -0,39%.





составляет 0,213889$, при рыночной капитализации 4 015 318 675$.

За последние 24 часа падение составило -1,40%.

7. Курс Litecoin (LTC) к доллару (USD) на сегодня

составляет 57,03$, при рыночной капитализации 3 309 288 434$.

За последние 24 часа падение составило -0,39%.

составляет 1$, при рыночной капитализации 2 795 463 955$.

За последние 24 часа падение составило -0,16%.

составляет 0,092797$, при рыночной капитализации 2 405 950 554$.

За последние 24 часа падение составило -0,18%.

составляет 0,569577$, при рыночной капитализации 1 583 156 235$.

За последние 24 часа курс вырос на +6,95%.





С курсом ТОП-10 за предыдущий день вы можете ознакомится здесь.

Данные coinmarketcap.com

Автор: Евгений Якубенко, Аналитик Freedman Club Crypto New

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