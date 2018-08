Ethereum Classic может стать лицом Интернета вещей и Четвертой промышленной революции

Ethereum Classic полностью сфокусировался на неизменности и децентрализации, однако речь идет о таких рынках, где большинство инвесторов сосредоточено на быстрой отдаче, а не на долгосрочных инвестициях в перспективные технологии. Однако большинство инвесторов не понимают, что эти попытки – это то, что делает Ethereum Classic лучше всего подходящим для новых технологий, таких как Internet of Things (IOT) и Четвертая промышленная революция.

Сегодня большинство Blockchain-проектов являются централизованными. Это может быть положительным в некоторых аспектах, но плохо работает в долгосрочной перспективе. В новых централизованных проектах создатели имеют больше свободы и контроля, чтобы экспериментировать и не заморачиваться над регулированием. Однако по мере развития проекта разработчики должны отказаться от контроля и позволить блокчейну стать более децентрализованным.

Это принцип, с помощью которого был создан первоначальный блокчейн Ethereum. Однако с выходом DAO Виталик Бутерин и разработчики, которые поддержали платформу, нарушили первый принцип неизменности. Даже по сей день среди разработчиков и инвесторов растет беспокойство, что Ethereum (ETH) очень централизован.

Почему Ethereum Classic подходит для IOT

Отказ от неизменности и децентрализации может быть удобным для разработчиков и учредителей, но это связано с серьезными затратами. Это приводит к таким проблемам, как нарушения данных, коррупция, манипуляции, борьба и так далее. Если у Blockchain есть эти проблемы, он не может добиться успеха в Internet of Things (IOT) или в Четвертой промышленной революции. Любая сеть, которая может иметь успех при массовом внедрении для IOT, должна быть неизменной и децентрализованной в первую очередь. Важны также такие вопросы, как масштабируемость, скорость и затраты, но непреложность и децентрализация являются основными. Если эти условия не будут выполнены, ни одна компания или организация даже не подумают об использовании этого blockchain для Internet of Things (IOT).

Ethereum Classic – достаточно твердый актив как с фундаментальной точки зрения, так и с технической. Сейчас цена Ethereum Classic находится на пороге прорыва, так как RSI достиг уровня своего движения в треугольнике. В техническом анализе, когда цена актива растет до ввода алмазной модели, существует высокая вероятность того, что она продолжит расти после выхода из этого алмаза.

В этом случае стоит ожидать ралли к новым максимумам. Ethereum Classic (ETC), как ожидается, будет агрессивно расти, поскольку рыночные настроения меняются. В сентябре проходит саммит ETC, мероприятие очень важно, так как будет проведена живая демонстрация Internet of Things (IOT) в блокчейне Ethereum Classic (ETC). В дополнение к этому, многие популярные деятели индустрии также расскажут об Ethereum Classic (ETC). У криптовалюты есть все шансы стать лицом IOT, с полной совместимостью к 30 ноября 2018 года в соответствии с официальной дорожной картой.

