Как же Bakkt может привести к утверждению первого Биткойн ETF?

В прошлом месяце SEC официально отклонила Биткойн-ETF братьев Уинклвосс, объясняя это тем, что комиссия не удовлетворена зависимостью стоимости ETF от публичных криптовалютных бирж.

В частности, SEC заявила, что строго регулируемые биржи, такие как Gemini, действующие на американском рынке с надлежащей лицензией, по-прежнему не устойчивы к манипуляциям, и, следовательно, существует риск, связанный с базовым значением биткойн-ETF по цене, указанной на биржах.

Но Регулятор также подчеркнул, что неодобрение ETF от Уинклвосс не означает позиции комиссии по криптовалюте или blockchain, а является следствием простого отсутствия надежного ценообразования, которое может оставить ETF и глобальный рынок биткойн открытым для манипулирования ценами.

Недавно Bakkt, новая компания, призванная поставть цифровые активы в надлежащее русло, созданная Microsoft, Starbucks и Нью-Йоркской фондовой биржей (NYSE), заявила, что она работает над созданием последовательной нормативной конструкции, которая обеспечит прозрачную, эффективную ценовую базу и институциональную инфраструктуру.

Что еще более важно, Bakkt, нацеленный на обслуживание институциональных инвесторов на американском рынке, сказал, что биржа не позволит продавать BTC по марже или кредитным плечам, что является основной причиной того, что девять ETF от ProShares и Direxion были отклонены на этой неделе.

«Критическим элементом для цен является физическая доставка. В частности, с нашим решением, покупка и продажа Биткойна полностью обеспечена или предварительно финансируется. Таким образом, наш новый ежедневный контракт Биткойн не будет продаваться по марже, использовать кредитное плечо или служить для создания заявки на реальный актив», — сказала команда Bakkt.

В прошлом месяце SEC выложила следующие моменты в качестве основных проблем 10 ETF, которые были отклонены:

Отсутствие надежного ценообразования;

Опора на фьючерсные рынки и производные финансовые инструменты.

Биржа Bakkt удовлетворяет обоим требованиям SEC и, если Bakkt продолжит сосредотачиваться на поиске надежного ценообразования, возможно, что это может повлиять на утверждение первого биткойн ETF.

Автор: Ольга Новикова, аналитик





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