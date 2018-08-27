Криптовалюта Ripple готова к серьезному прорыву в ближайшие дни?

У криптовалюты Ripple (XRP) была экстраординарная коррекция. Большинство инвесторов, не знакомых с токеном, с трудом могли бы поверить, что третья по величине монета по объему рыночной капитализации упала с 3,2 долларов до текущих уровней в 0,32 доллара, согласно данным CoinMarketCap. Эта обширная коррекция является показателем того, что валюта привлекла много быстрых вкладчиков. Однако недавно многие из инвесторов оценили XRP как долгосрочные инвестиции, поскольку, по их мнению, в конечном итоге они будут доминировать на рынке форекс.

Как или когда это произойдет пока не ясно. Однако, очевидно то, что Ripple уже достигла дна, и теперь он готова начать новый цикл. Цена актива торгуется с гигантской подвязкой к бычьему тренду, который протянулся до 2017 года.

Это означает, что у XRP было два больших ралли в течение почти двух лет. Большая часть торгового периода проводится в красной статистике. Зеленых дней меньше, однако они намного сильнее. Это также причина того, почему достаточно большое количество инвесторов удерживают запасы Ripple. Цена монеты может возрасти в течение нескольких недель, а затем оставаться в нисходящем тренде всю оставшуюся часть года, и инвесторы рискуют пропустить все выигрышные моменты за год. Такой способ мышления создал HODL в криптовалютном сообществе, однако, когда дело доходит до Ripple, число тех самых «ходлеров» является самым высоким среди всех инвесторов.

Какие шанcы у Ripple

RSI для XRP достиг предела своего движения в падающем клине и теперь готов к агрессивному прорыву, который может ознаменовать начало нового ралли для криптовалюты.

Ранее было множество новостей о том, что компания заключала крупные партнерские соглашения со многими крупными финансовыми институтами, чтобы преодолеть отметку в 3 доллара. Что компания сможет сделать на этот раз, чтобы достичь этой отметки или даже приблизиться к ней, еще предстоит выяснить, однако Ripple, похоже, находится в более сильном положении, так как платформа последнее время занималась решением большинства юридических проблем, и на этот раз более серьезных, связанных с фактическим использованием токенов XRP.

Данные XRP по отношению к BTC показывают, что Ripple движется по такому же шаблону, что и раньше. Анализ тенденции показывает, что токен вот-вот начнет новый цикл. Первая свеча для нового цикла может быть сформирована уже на этой неделе.

Ранее сообщалось, что, согласно данным Weiss Ratings, Ripple может привлечь к себе всеобщее внимание в течение 2018 года.

Кроме того, глава компании Ripple недавно заявил, что клиенты платформы предпочитают использовать токены XRP для трансграничных денежных платежей, вместо простых фиатных валют.

Автор: Ольга Новикова, аналитик





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