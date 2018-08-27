O3 Labs объявила о запуске десктопной версии кошелька с поддержкой NEO и Ontology

27 августа в официальном Twitter Ontology было опубликовано сообщение о запуске десктопной версии кошелька O3 Labs. Blockchain-компания, основанная на технологии NEO, которая обеспечивает поддержку lite-кошелька для криптовалютного сообщества. O3 Labs объявила о поддержке Ontology Mainnet и токенов NEP-5 ONT и ONG около двух месяцев назад.

Наряду с интеграцией NEO и Ontology пользователи на настольном ПК могут одновременно работать с несколькими кошельками. Кроме того, приложение будет доступно для Windows, Mac и Linux. Основной экран рабочего стола включает функции, которые позволяют пользователям запрашивать токены GAS и ONG, обменивать цифровые активы, проверять историю транзакций и просматривать текущие рынки.

Опубликовав это сообщение, компания хочет обеспечить большую гибкость для мобильных пользователей. Для этого O3 планирует добавить поддержку децентрализованных приложений, торговлю, рынок, новостные ленты и многое другое. Новость вызвала положительный отклик у пользователей в сети.

O3 Desktop is now available, which supports NEP-5 ONT, MainNet $ONT, $ONG, token swap, and Ledger! Download now from the Apple app store, Windows app store, or directly from their website. Read more: https://t.co/9bmUI9Owkn. pic.twitter.com/QWZoYXKNIO — Ontology (@OntologyNetwork) August 27, 2018





Ontology упорно двигается вверх

Ontology зафиксировала бычий тренд в последние 24 часа, наряду с двумя другими токенами, MIOTA и VET. Во время написания статьи ONT вырос на 11,76%, торгуясь на уровне 2,62 доллара с рыночной капитализацией в 481,7 миллионов долларов. По данным CoinMarketCap, объем торгов Ontology за последние 24 часа составляет 127,9 миллионов долларов.

Как сообщалось ранее, держатели токенов на блокчейн NEO начали получать бесплатные токены ONT. Всего было выдано 10 миллионов токенов Ontology, которые, согласно последнему отчету, оцениваются в 42 100 000 долларов.

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Автор: Ольга Новикова, аналитик





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