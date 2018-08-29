Доминирование Bitcoin. EOS, IOTA, TRX вступают в силовую борьбу

Во вторник утром инвесторы и трейдеры проснулись, и увидели многообещающий рост не только Bitcoin, но и большинства Альткоинов. В течении дня рынок продолжал тенденцию роста.

Bitcoin претерпевает медленное, но стабильное восстановление

В своем нынешнем виде Bitcoin нашел краткосрочное место в $ 7100, что составило прирост 5,1% в день. Он не только хорошо выглядит с точки зрения ценовых действий, но и объемы также возросли. Коллективная ценность всех публично доступных торгов Биткоина составила 4,9 млрд. долларов США.





Уже четвертый день Биткоин отмечает непрерывное движение вверх. Этот рост стал самой длинной победой более, чем за месяц. Аналитик Bloomberg Эдди ван дер Уолт также отметил, что существует ряд «индикаторов динамики», которые указывают на то, что это не случайное и временное поднятие. Уолт впервые поднял 50-дневную скользящую среднюю (МА), указав, что Биткоин недавно прорвал важный психологический и технический уровень, который может выступать в качестве линии поддержки или сопротивления в самых разных сценариях. И последнее, но не менее важное: аналитик отметил, что индикатор «покупки и продажи» Divergence Analysis Inc. сигнализирует, что BTC готов подняться выше. Если предположение о движении цены Биткоина не случится, Уолт указал, что тенденция падения составит до 6300 долларов, и вероятно, это будет в краткосрочной и среднесрочной перспективе.

Доминирование BTC на рынке сократилось с 53,3% до 52,6% за последние 24 часа. Многие объясняют это небольшое падение с ростом Альткоинов. В настоящее время Ethereum вырос на 6%, XRP , BCH , XLM и NEO выросли на 7% за день. Некоторые Альткоины показывают астрономические выгоды, как например, IOTA, TRX, EOS и DASH

IOTA

После выхода бета-версии настольной системы IOTA Trinity Wallet наряду с объявлением о сотрудничестве Volkswagen / IOTA , цена MIOTA неожиданно возродилась. В настоящее время IOTA выросла на 24%, а активы возвращают свое 10 место, вытесняя TRX впервые за несколько недель. Многие оптимисты ожидают, что цена актива продолжит расти, поскольку развитие экосистемы IOTA остается актуальной темой в этой отрасли.

TRX

TRX получил приток покупателей, который за последние 24 часа увеличил активы на 10%. Этому способствовали запуск магазина приложений IOS в Tron Wallet и список TRX на Kucoin. TRX опустился на 11 место по размеру рыночной капитализации.

EOS

Неясно, был ли катализатор для движения EOS, но цена актива за последние 24 часа увеличилась на 11%.

DASH

DASH увеличилась до 26% после объявления о партнерстве с Krypto Mobile. Сейчас темп роста немного утих и составляет 12% в день. Но подьем остается актуальным, поскольку приложения, связанные с DASH будут продолжать загружаться в устройства пользователей, что способствует внедрению активов долгое время.

На момент написания статьи текущая капитализация всех криптовалютных активов достигла 230 миллиардов долларов.

Автор: Екатерина Медведева, аналитик Freedman Club Crypto News





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